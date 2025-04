Una y otra vez

Comenta Compartir

El viernes 22 de octubre estuve esperando el bus de la línea 18 de Badajoz desde las 14.35 horas hasta las 15.08. Al ... preguntarle al conductor a qué se debía el retraso, me contestó que él solo llevaba ocho minutos de retraso. Puede, pero lo normal es que pasara antes otro coche de la misma línea entre las 14.35 y las 14.55 lo más tardar. Tres semanas antes tuve un problema parecido con el de la línea 2. Luego el bus venía lleno. Lo de la distancia de seguridad desde que empezó la desescalada no se ha cumplido en el transporte público. Y no es lo mismo llegar a casa a una hora que media hora después. Los conductores suelen cambiar el turno. Este problema se repite una o más veces cada mes desde que se inauguró la línea 18. Y quienes no dependen del transporte público tienen un tesoro.

