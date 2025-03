Una ola más

Comenta Compartir

En estos días de la sexta ola de covid tengo la impresión de que aquí vamos a llegar no a la inmunidad de rebaño, sino ... al contagio de rebaño, sobre todo viendo los números de positivos que nos llegan todos los días y las declaraciones de nuestro presidente comparando esta pandemia con una gripe al uso. Ojalá acierte. Con la gripe ya estamos familiarizados y provoca un buen número de fallecidos de los que nadie se asusta. Si está en lo cierto, ojalá, lo que queremos los ciudadanos es que nos lo diga una sola persona, entidad, consejo o supersabio. De aquí para atrás no creo que haya un solo licenciado en medicina que no haya dado su versión sobre la pandemia y sobre las medidas para contrarrestarla. Cada medio de comunicación debe tener un manojo de expertos a los que ofrece su micrófono o página de periódico para que expongan sus ideas cobre la covid. Incluso hemos llegado a tener un supeconsejo de expertos fantasma que cada día dictaba sus medidas y consejos y que no existía. Por eso también el desbarajuste en el que nos movemos y la falta de un criterio firme, claro y definido que seguir. Fruto de este desbarajuste hay gran cantidad de personas que estando contagiados no lo comunican. Ahora las comunidades se han destapado pidiendo un solo criterio y no 17. A buenas horas.

