Para umbral, el de las hamburguesas

En Badajoz cada vez somos menos personas. Lo dice el INE y la admisión de alumnos en aulas de Primaria, donde cada vez es más ... fácil colocar al niño en el colegio que deseas. Que somos menos también lo corrobora el bus urbano, que de noche ya no tiene rutas y ya funciona a demanda. En términos de población, en Badajoz la estadística informa de que caminamos sobre el alambre de los 150.000, umbral del que nos bajaremos en un par de inviernos con sus respectivas oleadas de gripes y neumonías porque para los centros de salud, paradójicamente, somos muchos, demasiados, y encima empeñados en que nos vea el médico cuando estamos malos.

A veces creo que la población de Badajoz mengua y otras veces lo contrario. No hay que ser demógrafo para saber que, además de que oficialmente somos menos, también somos más viejos, por eso no hay pistas de pádel públicas libres, pero sí porterías vacías en las de futbito.

Para el INE en Badajoz somos menos, pero no se nota al aparcar. El caso es que se construyen casa. Ya no tienen cinco dormitorios como antes, ahora se diseñan la mitad para familias de tres y la otra mitad para divorciados. Las proyecciones que hablaban de alcanzar los 200.000 no contemplaron que cada vez da más pereza criar hijos y que en los pueblos no queda gente para emigrar a la ciudad. Seremos menos, pero yo noto más ruido. Llevo viendo los bares llenos desde que se decretó que se podía volver a ellos y, mientras unos mueren y otros dejan de nacer, los pacenses hemos roto otro umbral, el de las hamburguesas a más de diez pavos. Aquí alguien empezó a cobrarlas a ese precio dando sus explicaciones y ya hay sitios donde van por 16 euros como algo normal pensando que Valdepasillas es Mónaco. Como para tener más hijos.