El ultraje de Monfragüe

Comenta Compartir

Leo en HOY un artículo sobre el ultraje a Monfragüe, en el que según parece la responsable de todo ha sido la Administración, acusación que ... me extraña venga de Castañares, que ha sido miembro de ella, pero parece que no responsable, porque eso sí, la culpa la tiene el otro, y si es la Administración, con mayor motivo. Parece ser que durante milenios los pobladores de la zona lo hicieron todo bien, pero llegó la Administración franquista de los 60 y lo estropeo todo «con la construcción de presas y la ilegítima privatización del Tajo». Pues que yo sepa el Tajo no está privatizado ni legítima ni ilegítimamente. La Administración lo que hace es concesiones para la explotación y aprovechamiento del río y sus aguas. Quizás se refiera a esto. La construcción de presas altera el medio ambiente y afecta a la fauna y flora del lugar, pero por contra también se obtienen beneficios para la comunidad, si se saben aprovechar. Extremadura es la región que tiene más hectáreas bajo protección ambiental, en relación a su superficie. Muchas márgenes de ríos y pantanos son Zepas e impiden el desarrollo turístico. El caso de Valdecañas es emblemático. El único turismo medioambiental que da dinero es la caza y encima quieren cargársela. El modelo de desarrollo ecológico de Extremadura ha fracasado, porque en los últimos 50 años el tanto por ciento de la población que representa Extremadura respecto a España se ha reducido a la mitad. Es decir, que no se ha fijado población y se ha contribuido al vaciado del territorio. Los responsables políticos de este hecho bien harían en dimitir y emigrar. No sé si se ha cometido un abuso por parte de las eléctricas en el vaciado de los pantanos, lo que ha originado un desastre ecológico en el Tajo en Monfragüe, si se ha producido ha sido porque se ha tolerado por bastantes durante mucho tiempo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director