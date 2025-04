El último vuelo de la paloma

Comenta Compartir

Tirada en la acera como una colilla, yacía ella boca abajo, pero nadie se paraba a auxiliarle. Nadie se ocupó de llamar a una ambulancia. ... Nadie se paró a preguntarle ¿Qué te pasaba? ¿Te puedo ayudar? Eso sí, los más atentos se molestaron en mirarla con extrañeza y dieron un rodeo para no pisarla. Tengo que decir aquí que hay que agradecer que estas personas tuvieran la extremada sensibilidad de no pasar por encima de ella y se desviaran de su trayecto. Hay que valorar la decencia, el desgaste que conlleva agachar la cabeza, arrugar los músculos de la cara, quebrar la línea recta de su trayecto... Y, sobre todo, hay que felicitar a estos seres humanos por el invaluable hecho de no vomitar encima de ella. La mañana del miércoles, cuando volvía de hacer unos recados a la hora de máxima afluencia de gente, a la altura del número 5 de la calle Las Flores de Zaragoza, me la encontré desparramada sobre el pavimento. No tenía signos de haber sido atropellada por un coche pues no había sangre, vísceras ni otros indicios esparcidos por el suelo. Al llegar donde ella exhaló su último suspiro, me agaché para socorrerla: sus ojos estaban cerrados, su lengua hinchada colgaba fuera de su boca, sus músculos con claros signos de haber entrado en estado de 'rigor mortis', lo cual me llevó a pensar que llevaba rato tendida en el suelo. Le pregunté: ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Pero no pudo contestarme. Entonces, la cogí de las alas. Y, con mucha pena, la deposité dentro de un contenedor y me fui a trabajar...

Cartas al director