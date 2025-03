El último tren

Comenta Compartir

Cuando alguien dice que «a quien madruga, Dios le ayuda», pronto otro dirá que «no por mucho madrugar, amanece más temprano». Este tipo de conversaciones ... mundanas en las que nos llevamos la contraria sistemáticamente, son la receta básica de nuestras 'tertulias' porque lo más importante es demostrarle al prójimo que está equivocado, aunque sea con argumentos retorcidos, y ante todo empíricos. Una de esas conversaciones es la que escuché recientemente en mi último viaje en tren, cuando regresaba de Madrid en el Alvia, y en ella dos viajeros hablaban sobre el impacto del bono gratuito de media distancia de Renfe en Cáceres. Pues si uno decía que gracias al bono los cacereños podían viajar a Madrid o a Sevilla ahorrándose el gasto del billete, el otro decía que claro, que gracias a sus impuestos de autónomo maltratado, viajaban los perroflautas por la cara. Si el primero decía que de esta forma los estudiantes y los empresarios podrán regresar a Cáceres sin necesidad de quedarse en su lugar de trabajo, el segundo replicaba que eso no era verdad, que el tren iba vacío porque la gente saca billetes que luego no usa. Y definitivamente, si el segundo, al que le acaban de subir la pensión más de ocho puntos, decía que esto del bono de Renfe, era una ruina de marcado carácter electoralista, el otro le replicaba que más electoralista era el bono transporte de Madrid... y así se fue alargando la conversación hasta que esta derivó en disertaciones filosóficas a modo de refranero popular cuando uno dijo que «quien madrugó, un duro se encontró», respondiéndole el otro que «más madrugó el que lo perdió». Yo, atónito y ojiplático, aparte de molesto por el run run, escuchaba sin querer la conversación, cuando uno me dijo a lo Messi «qué miras bobo...». ¿Yo? Nada, pa ti el duro, pa ti...

Opinión HOY