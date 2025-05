El último Robinson

Comenta Compartir

Recuerdo con esa nostalgia placentera que solo es capaz de evocar la lejana pubertad, una de mis primeras lecturas de verano: 'Robinson Crusoe', donde Daniel ... Defoe debió tocar una fibra muy sensible en mis fantasías preadolescentes, pues en las salidas familiares al campo los fines de semana (aquellas de 'Seiscientos' y tortilla de patatas), a menudo emulaba al náufrago con largas marchas en solitario, bebiendo de los arroyos y oteando el horizonte desde las lomas perfumadas de jaras y tomillo, fingiendo ser el único habitante de un extenso territorio. Las mismas sensaciones eremitas experimenté en las actividades de aire libre campamentales, aprendiendo a hacer chozas y sombrajos, o siguiendo «pistas de rastreo», enseñanzas que me serían muy útiles –pensaba– para futuros retiros robinsonianos. Aquel lejano ensueño aventurero de la niñez ha debido permanecer latente en algún recóndito surco de mi corteza cerebral, pues durante mi estancia en el ejército me apunté voluntario a alguna penosa marcha bajo una espesa lluvia nocturna que dejaba entrever los escarpes rifeños de la frontera con Marruecos a la tenue luz de una luna mojada. Incluso en la actualidad, ya cumplidas las etapas de la primera y casi la segunda edad, en mis marchas senderistas gozo perdiéndome en las crestas de Gredos, o en los frondosos valles de las Villuercas cuando la sinuosidad del trayecto estira la fila hasta dejarte solo muchos trechos.

Con estas premisas vivenciales he leído con avidez las noticias aparecidas recientemente sobre la muerte del «indio del agujero», el último hombre que vivía aisladamente en la región amazónica brasileña de Tanaru. Este indígena, del que se desconocía su nombre y el idioma que hablaba, fue «descubierto» en 1996, tras una matanza de indios y era el único superviviente de una tribu masacrada por mineros ilegales y colonos brasileños, exterminio que se inició en la década de 1970 para roturar la selva y convertirla en campos de cultivo o pastos para ganado. El mismo genocidio sufrieron los cercanos pueblos Akuntsu y Kanoê. No sé si recuerdan una película-documental (género mondo) de los años setenta titulada ‘Hombres salvajes, bestias salvajes’, donde se filman explícitamente estas ignominiosas cacerías de indígenas. El hombre del agujero sobrevivió 26 años en soledad, casi los mismos que Robinson en su isla del Orinoco, pero en otra isla constituida por una selva postiza de unos 80 kilómetros cuadrados (como el término de un pequeño municipio extremeño), rodeada de terrenos deforestados para plantaciones y explotaciones ganaderas. Era monitoreado igual que un solitario lince en peligro de extinción y su cadáver apareció hace unos días cubierto con plumas de guacamayo bajo las que él mismo se cobijaría al percibir la proximidad acechante de la muerte. Este indio no provenía de ningún naufragio, como el héroe de Defoe, sino que era superviviente de un genocidio perpetrado por hombres comparables a los caníbales de la novela. Y su triste vida fue una anacrónica realidad que envilece al siglo XXI. Sirva esta columna como el modesto homenaje de un Robinson frustrado a la existencia anónima y sombría del indio del agujero.

