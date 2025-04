En el último minuto

En el metaverso humano existe, entre otras, una clasificación que diferencia a los individuos según su tardanza en abordar las tareas pendientes. Así, hay quienes, ... bajo el lema «no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy», afrontan su ejecución de manera inmediata, inquietos por la demora como si temiesen un Apocalipsis. Están, además, los que, por la virtud de reflexionar o el vicio de procrastinar, posponen sus quehaceres 'sine die' en espera, quizás, de que, como en las películas de Disney, un hada benigna las realice o, como en las de Marvel, un agujero de gusano espacio-temporal evite tener que consumarlas. Y luego estamos los españoles, que igual nos proclamamos campeones del mundo de fútbol en el minuto 116 que inauguramos una Expo Universal con la pintura aún fresca.

Recuerdo que en la escuela una vez, en lo que entonces se llamaba Pretecnología, la profesora nos encargó la maqueta de una casa vista desde arriba. Aprovechando que la madre de mi compañera trabajaba por las tardes, nos pasamos casi un mes con el proyecto siendo eso, un proyecto, porque, la verdad, bailar a ritmo de Leif Garret era más divertido que coger la segueta y ponerse a cortar mesillas y paredes. Con el optimismo que da la ignorancia, dejamos el montaje para la última tarde. ¿El resultado? Camas más grandes que las puertas –imposibles de meter en el hipotético caso de que hubiese tenido techo–, mesas raquíticas y cuadros –fotos enormes de la Super Pop– que parecían una alegoría amenazante del Gran Hermano orwelliano. Sin embargo, lo peor vino cuando al salir a exponerla las paredes empezaron a desmoronarse porque la cola aún no se había secado.

Lejos de escarmentar, quienes llevamos la postergación en el ADN no podemos evitar dejarlo todo para el último momento. No es por justificarme, pero hay científicos que aseguran que algunos cerebros funcionan mejor bajo la presión contra reloj. Vean, si no, al Real Madrid el otro día, cuando forzó una prórroga con dos goles en los minutos 90 y 91, proeza achacable, quizás, a una postrera inyección de adrenalina o, como sospechan los 'atléticos', a que los partidos nunca se acaban hasta que gana el Madrid.

Nuestro Gobierno también es muy de ir posponiendo las cosas. Postergó lo de pactar con Unidas Podemos tanto que tuvo que repetir elecciones. Consiguió aprobar su Reforma Laboral en los penaltis, gracias al gol en propia puerta de Casero. Y ha ido aplazando lo de mirar si había sido espiado, a pesar de que ya en el verano de 2021 apareció un informe hablando de numerosos líderes mundiales cuyos móviles habrían sido intervenidos con el programa Pegasus.

El problema de ese optimismo procrastinador es calcular mal y que, al final, no dé tiempo a completar la faena. O que, como mi maqueta pretecnológica, en el momento crucial todo se derrumbe. Aunque, como nuestro Presidente, algunos vivan acostumbrados a meter las camas por puertas imposibles.