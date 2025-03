El último cabrero de Jola

Durante innumerables primaveras, en la aldea fronteriza de Jola, la noche del Sábado Santo se escuchaba por todas partes el sonido de los campanillos de ... las cabras de sus piaras. Eran los niños de la aldea, en esa noche feliz, haciendo sonar el más alegre anuncio de la resurrección y de la vida.

Allí, a la vera del Mayón Alto, rodeada de bosques de pinar, con sus tierras pizarrosas y restos del monte de alcornoques, aún pervive la aldea, aislada desde hace siglos.

Como baldío de la Orden de Alcántara nunca, hasta hace apenas un siglo, fue más que un enclave. Aparece su nombre en el libro de la Montería de Alfonso XI como lugar de caza de osos, y durante siglos, nada más; puede que ni los romanos llegasen. Sin duda por eso han perdurado, tanto tiempo, los mismos usos y costumbres.

En ese entorno, las cabras constituyeron el ganado común, adaptado a una tierra dura y poco feraz pero suficiente en alimento para ellas que ramoneaban el monte, adehesando el paisaje.

Desde su humildad de ganado poco lustroso, surgía, sin embargo, una pléyade de bondades que sorprendía por su riqueza inesperada. De ellas se sacaba leche y se hacían quesos que, allí, se comen frescos o muy curados, tremendamente sabrosos. Los chivos se vendían por Navidad y por Pascua, de su piel se hacían zurrones o coiros para el vino y su carne se degustaba en fiestas, en los guisos del frite y de la chanfaina deleite para los sentidos. Los topónimos también reflejan este hecho: «La Barroca dos Cinco Chivos», aldea del Mayadil...

Dice Juan Cepa, el gran amigo, que, en su juventud, llegó a haber más de 500 cabras que constituían, junto con el cerdo para la matanza, el principal ganado doméstico, base de sustento.

Cuando yo llegué a Jola, tenían cabras aún Ti Joaquin Portelinha, Manolo el de la Francisca, Ti Juan José y, por supuesto, Manuel Tercero. Enjuto y menudo, de piel curtida, sus manos grandes y ásperas, cubierto siempre por una boina y con la mirada más avispada y entusiasta que he visto jamás. Tenía el mayor hato de cabras de la aldea.

Salía a pastorear a media mañana y venía a la puesta de sol, tras un largo recorrido. Caminaba los pinares con su garrote y sus perrillos sin llevarse merienda ni agua, con su inteligencia clara, como el agua de la Fonte Pesquera y esa inmensa curiosidad por todo lo que no conocía que hizo, cuánto lo lamento, que supiese él mucho más de mí que yo de él.

Una tarde ardiente del mes de julio de pronto hará dos años, Manuel Tercero no volvió a la aldea, sus cabras sí lo hicieron. Los pocos vecinos que aún quedan, escuchando el balido de los animales que no podían entrar en su corral, se dieron cuenta de que no estaba y salieron a buscarle. Lo encontraron la mañana siguiente, caído en el fondo del regato, lleno de arañazos, medio inconsciente. ¡Cómo pasaría Manuel, el último cabrero de Jola, tumbado y malherido, aquella noche estrellada de verano!

Manuel Tercero, siguiendo la estela de los cabreros del Quijote, que acogieron al ingenioso hidalgo y a su escudero, acogió a la noche y al dolor y, curtido en resistencia y dureza, sobrevivió a sus 84 años, a aquel percance. Después, su noble oficio de cabrero se visibilizó por los medios, que se hicieron eco del accidente, pero de inmediato, como las estrellas fugaces, volvió a silenciarse.

Pasado el verano, Manuel vendió sus cabras y ya no hay cabrero, ni campanillos, el monte se ha quedado sordo, los mayadiles están vacíos y una forma de sostenimiento ancestral de la economía rural y de la naturaleza y una cultura han desaparecido de ese rincón.

Algunos de los habitantes que quedan en Jola tienen en las paredes de sus casas, colgando, los campanillos de las cabras. Ojalá alguien que reconozca el tesoro de esta cultura y su forma de convivir con la naturaleza, le de la voz que merece. Los niños nacidos estas primaveras no solo han de conocer este entorno que muere por las historias de sus abuelos, ellos deben vivirlo.