El último del año

Este es el último artículo del año. Tocaría hacer resumen de lo pasado, pero ha sido tanto y todo para olvidar, que es mejor no poner nada por escrito.

No digo yo que no haya habido algún rayito de luz que se ha cruzado en ... mi camino, o alguna cosa de la que me acuerde que merezca la pena, pero en general prefiero no acordarme de nada.

Cuando la vida se llena de tantas cosas ocurre que sólo te puedes ocupar de lo que queda por hacer, de lo que se avecina de forma imparable y lo pasado, pasado. Si me dedicara a recordar todo lo que va ocurriendo, no tendría tiempo para poder acometer lo que viene, y la vida se frenaría en seco, como un tren de la Renfe, de esos que nunca pasan por Extremadura porque parece que tienen miedo a que se les reconozca en movimiento y les gusta más que se les recuerde como fotografías en las que la dehesa es la protagonista. Las cosas que han merecido la pena son las habituales: mis hermanos, mis sobrinos, mis perretes, los amigos que no fallan, mis cafés en la plaza mayor, algún que otro paseo, y personas que he conocido y se han integrado en el álbum de los afectos para siempre, aunque crean ellos que son ocasionales. Poco más. El ruido que hay ahí fuera me ha afectado poco. Es todo tan falso, tan ajeno a las personas, tan falto de calidad humana, que me importa lo necesario. La guerra atroz en Europa nos ha puesto las cartas boca arriba y parece que nos conformamos con que los ucranianos den sus vidas a cambio de nuestra tranquilidad, y lo otro, lo que es parte de nuestra política, no merece la pena ni nombrarlo. Noto que se deterioran muchas cosas que considero imprescindibles para la convivencia, y me reconozco intransigente con determinadas actitudes que se generalizan y la ausencia de comportamientos que doy por ineludibles pero que han desaparecido del imaginario colectivo. Posiblemente la vigilancia general a la que las redes e inventos inteligentes nos tienen sometidos hayan acabado con la intimidad, que es el reducto donde la educación verdadera estaba anclada y ahora todo es público y manoseable. En este año, y los anteriores, la manipulación ha sido absoluta en todos los ámbitos: deportivos, políticos, personales, de comunicación y no digamos ya de creencias acerca de lo que ocurre ante nuestros ojos. Las traiciones se han multiplicado, los incumplimientos han sido clamorosos, las deudas nos han empobrecido hasta límites insospechados. Por eso no merece la pena recordar nada, porque nada de lo que ha pasado es real, el engaño es permanente y cuesta un trabajo inmenso entresacar algo decente de entre lo que vemos a nuestro alrededor. Mi hija, mi gente, mis amigos, mis paisajes, mi biblioteca, y mis sueños siguen impolutos. La vida sigue un año más, y espero conservar absoluta la capacidad de olvidar para continuar en el camino de la tranquilidad.

