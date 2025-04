La última foto

Hacía rato que la noche había caído sobre París. Un viento casi helado rebordeaba las esquinas mientras René Robert, el fotógrafo que descubrió hace años ... el embrujo en blanco y negro del flamenco en un viejo local de la «rive gauche», paseaba sosegadamente, redescubriendo una noche más las calles de su barrio. Había echado una última mirada al canal Saint-Martin y evitado el pulso siempre alterado de la Plaza de la República. A sus 84 años prefería alejarse de la vorágine en neón de la noche parisina. Y así tomó por la más tranquila rue Turbigo; quizá se entretuvo unos segundos ante la fachada en rojo inglés del Nicolás, la tienda de vinos y champagnes; es posible que alzara la mirada para contemplar los balcones corridos de los edificios circundantes, coronados de buhardillas –en las que todos nos soñaríamos en días de bohemia que nunca existieron– que tantas tardes le habían visto pasar. Quizá buscó un cielo que se negaba en negro. Y se desplomó en la acera; las fuerzas le abandonaron y allí quedó frente al 89 de la calle, ante la puerta maciza que anunciaba el taller de un maestro orfebre. Eran las nueve y media. Las nueve y media en sombra de la noche, que hubiera escrito Federico. Y René Robert el hombre que inmortalizó en su cámara el perfil más extremo de Camarón, de Paco de Lucía o de Cristina Hoyos quedó varado en la orilla de cemento y abandono de una calle parisina. Y allí, acurrucado en su desamparo permaneció durante nueve horas hasta que un «sin techo» se apiadó y le prestó auxilio. Pero era tarde, cuando llegaron los auxilios el estado de René era irreversible, había muerto de frío, «hipotermia severa», en lenguaje oficial. Nadie le había visto, nadie se apresuró a socorrerle, nadie tomó su mano inerte, nadie le preguntó siquiera si estaba bien. René Robert se había convertido en uno de esos bultos sospechosos que pespuntean las calles extenuadas de nuestras modernas, acogedoras y cibernéticas ciudades. Nadie tuvo tiempo. Nadie pudo. Nadie quiso. Calla, calla, déjame de líos, no sea que... Y la noche veló en negro su última foto.

Desde mi ventana miro la noche que enmascara las calles en blanco neón; hace frío; los coches roznan como si fueran criaturas. Madrid es como París, pero en manchego. Y allí, aquí, en estas calles, cientos de bultos sospechosos se aprestan a dormir arropados en cartones; ovillados en puentes, portales o cajeros automáticos. Y pasaré a su lado. Y quizá hasta los mire con un mohín de disgusto. Y con seguridad me ciscaré en las autoridades que no ponen pies en pared y arreglan las cosas. Y pasaré de largo. Y seguiré mi camino mientras la ciudad alegre y confiada se abraza a la fiebre del sábado noche. Y quizá cerca de mi abrigadero, al otro lado de la calle, otros René Robert agonicen de frío y abandono. Y yo firmaré esta columna y me pondré un whisky con hielo y agua. Y pasaré página. Y allá arriba, el cielo seguirá velado en negro.