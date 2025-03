Comenta Compartir

Aquí nuestro amigo Miguel nos envió hace días un vídeo que no nos quitamos de la cabeza. Mejor sería decir del pensamiento. Eso de «de ... la cabeza», suena mal, ¿no? Bueno, a lo que vamos. El video (sin acento, como pronuncia Herrera) es de una canción (o un himno) ucraniana. Aparece un joven, gafas de sol, brazalete amarillo y kalashnikov terciado sobre el pecho. Y canta. Larga, con potente voz, una estrofa, y al momento, a su derecha, en el vídeo, aparece una joven guapa (¡las ucranianas son tan guapas!) de larga, rizada y bella melena, que canta la misma estrofa. Se unen las voces. De pronto la pantalla del ordenata se va llenando de ventanitas con jóvenes, o no tanto, muchachas, mujeres, hombres, que aparecen cantando esas estrofas en su idioma (¡lástima no tener pajolera idea de ucraniano!) y el coro es ya un auténtico clamor. Algo se me alborota en las entrañas. ¿Será en el corazón? Me siento uno más; pero con la atroz impotencia de no poder unir mi voz a la de ese coro virtual, tan lleno de fervor y amor a su identidad.

En fin, serenémonos. El cotidiano noticiero, sin embargo, no nos deja. Cuando no es Járkov u Odessa será Kiev o la pobre Mariúpol, reducida ya a cenizas. Dos muchachos peruanos han aparecido hace poco en un telediario de esos. ¿Dónde vais? A Ucrania. A integrarnos en la Legión Extranjera, que lucha ya para defender la libertad. «Claro, como las Brigadas Internacionales, que vinieron a España en el 37 para luchar por la República», me dice un conocido, que no tiene claro lo de Ucrania. ¡Sí, lo mismo! –añado yo–. Sólo que a aquellas brigadas las financiaba Josef Stalin, con lo cual... no sigo, vamos a dejarlo. ¡Veriovka! ¿Qué significará esa palabra? Lo mismo nos da. Otro vídeo que nos envió Miguel. Un coro ucraniano nos deleita con una canción española, canaria por más señas. Se nos encoje el ánimo. Pero toda esta gente, ¿qué habrán hecho para tener que vivir lo que están viviendo? ¿Pero qué le pasa a ese sátrapa y a esa maquinaria, que controla la inmensa estepa, para empeñarse en acabar con la gente que aparece en los vídeos que me manda Miguel? Encima, el cirílico. Ese sistema eslavo oriental basado en el vetusto griego clásico, del que todavía sé menos. Los clavos de Cristo. Demasiado tarde para ponernos ahora a estudiar el cirílico. Por ejemplo, Ucrania. En cirílico: YKPaÏHN (la ene al revés). Cuando estoy con Miguel y su señora Larissa, que es ucraniana-española, me siento cojo, manco, ciego y bobo, ante la impotencia de hablar con ella en su magnífico idioma. Claro que ella habla español mejor que yo. ¿Qué hacen en Ucrania para que haya tanta gente que habla nuestro idioma? Vencida de la edad sentí mi espada... sí, completamente. Me ducho, me peino, luzco mi camisa recién planchada y paseo por el bulevar, los niños juegan, arrulla la tórtola turca y declina la tarde. Mientras, los misiles rusos revientan las casas y en las aceras se apilan los cadáveres de civiles. Así que entre explosión y muertes, voy apenas sonriendo. ¡Slava Ukrayini! ¡Heróyam slava!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión