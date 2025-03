Turrón vendido

No sé si será cosa de los móviles que meten prisa y convierten cualquier banalidad en urgencia o por esta mediana edad en la que ... me adentro irremediablemente y que se incrementa siempre a principios de año, pero tengo la impresión de que cada vez el tiempo pasa más rápido. Ni las aguas pantanosas de la pandemia, por la que caminamos con piedras de gran tonelaje atadas a las piernas han logrado aquietar este 'tempo' loco, en donde todo parece quedarse viejo y pasado en un tris.

Me pasó el día 31 de diciembre, en donde quise compensar la grisura de tener que celebrar otra noche de forma casi íntima comprando mariscos y reponiendo la bandeja de turrones. Todo eso a la una de la tarde. Logré a medias el primer objetivo y me hice con dos bicharracos con pinzas que pude diseccionar y cocinar gracias a Youtube, pero me estrellé por completo en el segundo anhelo. En mi súper, en pleno ecuador de las fiestas navideñas, turrón ya no había. Y no es que quedara poco, que se hubieran terminado los nobles turrones blando y duro, es que no había ni rastro de ninguno, ni siquiera de esas marginales variedades de nata, nuez o frutas escarchadas que no le gustan a casi nadie y terminan huérfanas en la bandeja o en la basura. No había nada. Ni unas hojaldrinas abandonadas a su suerte en alguna balda ni una triste marquesa que echarse al diente, ni una peladilla. Pregunté a dos empleadas y la respuesta fue la misma: que no hay, señora. Desde octubre viendo turrones y ahora que lo necesito... Entendí que más que acabarse ya los habían retirado, en ese afán de pasar página cuanto antes y trasladarnos a un escenario temporal diferente para hacernos sentir nuevos, con ganas de pensar pronto en lo siguiente y en qué necesitamos. A toda mecha.

Comprenderéis la desazón que me produjo el asunto y la necesidad que tuve de contárselo al mundo. En Twitter encontré respuestas, me escribió el también columnista de HOY Javier Figueiredo e incluso un trabajador de supermercado a quien no conocía. Me di cuenta claramente que, en efecto, la vida nos quema entre las manos, los bronceadores llegan mucho antes de que abrase el sol, los libros del curso siguiente se ofrecen antes de que acabe el presente y las luces navideñas nos invaden en noviembre para inocularnos artificialmente sentimientos de paz, amor y gasto, sí, también gasto. A los niños se les prepara para Primaria en tercero de Infantil y para la Secundaria en los últimos cursos del colegio y a los neomaduros como yo nos manda mails el banco para que vayamos pensando en la jubilación, ja. Siempre adelantándonos a los acontecimientos, pero los acontecimientos, como hemos visto, nunca son como nos los imaginábamos y trazar el futuro es un ejercicio tan arriesgado como fiar nuestra suerte a una tirada de cartas o una sesión de quiromancia.

Aquel día logré comprar turrón en un comercio pequeño, donde conseguí producto de la tierra, viandas hechas por las monjas y otras cosas ricas de las que se pegan al michelín para siempre. Los últimos trozos resisten todavía, medio desechos a este lado de la frontera, más allá de las Navidades oficiales. Y mientras voy paladeando el sabor postrero de esas fechas me pregunto que será lo próximo, cuándo llegará y cómo. Sobre todo cómo.