Comenta Compartir

El perfil de los turistas se ha organizado este verano en base a tres grupos: el de los ricos o a quienes la crisis no ... afecta, que ha viajado al país o isla deseada; el de los pobres que se han podido ir a la playa, reduciendo días y gastos, siguiendo la máxima de 'que me quiten lo bailao'; y finalmente, el de los turistas paisanos que, al parecer es la denominación técnica que se usa con quienes cada año regresan a sus pueblos de origen y que, me da la impresión, que han sido, de largo, el perfil de turistas más numeroso.

Los turistas paisanos son inmigrantes nostálgicos, buscadores de esas sensaciones y sentimientos que se encuentran en la cola de la panadería, o incluso acodados en las barras del bar con un chato de vino de pitarra y una tapa (ahora más bien escasas), como rancios observadores de la multiculturalidad y el plurilingüismo. Me contaba mi padre que, en los años cincuenta, había en Ceclavín, más de treinta bares. Entonces la población se acercaba a los 5.400 habitantes, lo que no me sorprende. He nacido en el setenta y uno, aún recuerdo al menos veinte sin esfuerzo, pero el declive ha sido significativo, tanto en el censo de habitantes, que se ha visto reducido a un tercio, como en el de bares, que se han quedado en cinco. De esta forma, cuando llegan forasteros, tomar un refrigerio en una terraza se ha convertido en misión imposible. A estos se les puede reconocer por su lánguido deambular por las calles, como buscando aparcamiento. Es un síntoma peculiar, pero muy gráfico, del fenómeno de la 'España vaciada'. Eso sí, los recibimos con los brazos abiertos; de hecho, el Ayuntamiento ha gastado más de cien mil euros en festejos: tobogán acuático, fiesta de la espuma, vaquillas, toros, charangas, DJ, conciertos (incluida Rosario Flores), teatro, magia, banquetes populares... (todo lo que puedan imaginar). En definitiva, algo entretenido que recordar para cuando, igual el próximo verano, al regresar, ya no encontramos bares, ni ayuntamiento, ni paisanos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY