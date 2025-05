Qué turismo quiere Cáceres

Comenta Compartir

El alcalde Salaya dijo hace unos días a cuento del estreno de la serie de HBO 'La casa del dragón' que Cáceres no necesita mucho más turismo del que tiene, sino de mejor calidad. No demasiada gente, pero que gaste. A quienes visitan Cáceres se les presupone cierto interés por la cultura y la historia, que es básicamente lo que la ciudad ofrece y por lo que se la conoce fuera. Caigamos un poco en el elitismo realista de decir que ese tipo de viajero suele (no siempre) tener un poder adquisitivo algo mayor que el que se decanta por otros destinos más prosaicos, y además ensucia y molesta menos. Desde luego es tentador: consolidar una industria turística de élite con todas las ventajas de los sustanciosos ingresos que genera y sin los inconvenientes de la masificación, aunque muchos preferimos una sana convivencia con espacios y servicios adecuados para todos.

Una buena manera de ver hacia dónde avanzamos es fijarse en el tipo de alojamientos que oferta la ciudad y en los nuevos proyectos que se ponen en marcha. Lo que vemos es que el sector no tiene todavía muy clara su apuesta en Cáceres y prefiere diversificar. A los hoteles de siempre con opciones para todos los bolsillos se están sumando por un lado una enorme y creciente cantidad de apartamentos y por otro hoteles de gran lujo que buscan satisfacer la demanda de un tipo de viajero muy exigente que hasta ahora tenía poco donde elegir.

Una noticia firmada por María José Torrejón hoy mismo en estas páginas nos informa de que en Cáceres una de cada tres plazas de alojamiento corresponde ya a apartamentos turísticos, con nada menos que 339 licencias activas y otras 10 en trámite. Es un opción en auge en toda España que buscan sobre todo grupos y familias porque en principio sale más barato que un hotel y se dispone de más espacio, aunque hay de todo. De hecho, muchos de los nuevos negocios que se están abriendo en el centro de Cáceres son tiendas y pequeños restaurantes muy orientados al turista de apartamento.

En el extremo opuesto está la oferta de gran lujo, hasta ahora muy limitada en Cáceres, pero que va a dar un salto de gigante primero con la inminente apertura en octubre del nuevo establecimiento de los dueños de Atrio en la Casa Paredes, en plena Ciudad Monumental, y más adelante de un hotel de cinco estrellas operado por Hilton en el Palacio de Godoy, un emblemático edificio del siglo XVI cuyas obras de reforma empezarán en otoño, según han anunciado esta semana sus promotores. La propuesta de Atrio en Casa Paredes es el paradigma llevado al extremo de ese turismo exclusivo que también quiere atraer Cáceres. Son 12 «residencias vacacionales» con todas las comodidades imaginables, servicio de mayordomo y un precio por noche a la altura de la marca. El éxito está garantizado porque el sector del lujo es el único que no ha sufrido las consecuencias de la crisis, pero no olvidemos que el pilar que soporta el peso del sector en la ciudad sigue siendo ese otro turismo más modesto y que sí corre el riesgo de resentirse como consecuencia de la recesión que nos anuncian.