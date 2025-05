Turismo institucional

Comenta Compartir

Este año son dos los temas recurrentes en las cenas navideñas y en los chascarrillos de bar: por un lado, el vergonzante mundial de la ... dictadura de Qatar y nuestra hipócrita tolerancia, cuando se trata de un país rico o 'amigo', hacia quienes no respetan los derechos humanos, sin olvidar la corrupción de la FIFA y de su entorno; por otro lado, los viajes en sentido amplio, como el prematuro regreso de la 'roja', y más en concreto, la nueva excursión de una delegación extremeña a India y Bután a cuenta del proyecto del Gran Buda, que empieza a no creerse nadie, porque pasa el tiempo, y mientras la réplica del Mini Buda va acumulando polvo y telarañas en el Museo Guayasamin, las únicas novedades se centran en los viajes de los políticos a Asia. Que, o bien se trata de aprovechar la circunstancia para realizar una gira turístico-institucional a costa de los contribuyentes (recordemos que, aunque se dijo que no iba a costar un euro al erario, ya hemos sobrepasado los trescientos mil); o bien la estrategia es hacer ver que el asunto sigue vivo hasta las elecciones, dándolo después por amortizado, lo que sería igualmente muy grave.

En esta ocasión la nueva romería consistió en visitar a nuestro propio embajador en la India, además de a los reyes y unas monjas en Bután, país con menos población que Extremadura y un PIB equiparable al 10% del de nuestra comunidad autónoma. Las justificaciones a esta última gira también han sido muy llamativas. Cuando alguien se excusa en rueda de prensa o redes sociales sin que se le hayan pedido explicaciones previas, se está acusando de forma implícita ('excusatio non petita, accusatio manifesta'). Luego sorprende la desafección ciudadana hacia nuestros políticos. Cuando se nos toma por niños, o se insulta nuestra inteligencia, lo normal es darles la espalda. Estaremos no obstante atentos a próximos capítulos de este culebrón, sin avances, que va ya para tres años, pero que nos mantiene entretenidos, confiemos al menos en que la próxima temporada de la serie no nos cueste más dinero.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY