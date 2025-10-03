HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

El turismo se contrae

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El negocio vacacional en España atraviesa un momento de contraste. Aunque en 2024 el país recibió 94 millones de visitantes extranjeros, el gasto medio por ... turista se redujo un 2,5% y el desembolso durante su estancia descendió un 6% con respecto a otros ejercicios. Incluso en agosto, el mes del ocio por excelencia, se percibió un retroceso en las llegadas internacionales. La inflación que afecta a los países emisores, sumada al encarecimiento de los precios en España, obliga a los visitantes a moderar el gasto. A ello se suma la masificación de los destinos más demandados, lo que resta atractivo a la experiencia. Francia, Reino Unido y Alemania concentran el 50% de las visitas, por lo que cualquier incertidumbre social en estos mercados impacta en el sector español. Otro fenómeno en auge radica en la compra de viviendas por parte de extranjeros, utilizadas solo en temporada o puestas en alquiler, lo que intensifica la incomodidad en zonas muy tensionadas. Además, las altísimas temperaturas estivales empujan a ciertos perfiles de viajeros hacia destinos alternativos. Más que perseguir récords, el desafío pasa por reflexionar sobre un modelo más sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  2. 2 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  3. 3 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  6. 6 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  7. 7 Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  8. 8

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 El Fanter Film proyectará doce películas en su edición más ambiciosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El turismo se contrae

El turismo se contrae