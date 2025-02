¿Turismo de calidad en Cáceres?

Comenta Compartir

En septiembre de este año, se presentaba el 'Plan estratégico de turismo para la ciudad de Cáceres' y se marcaba como principal objetivo «convertirla en un destino de turismo de calidad, con actividades culturales durante todo el año con el fin de aumentar las pernoctaciones». ... En noviembre se ha celebrado el Mercado Medieval de las Tres Culturas y la Junta está negociando el Womad, que supone un importante desembolso. ¿Es esto lo que entienden como turismo de calidad, que les ha dejado tan satisfechos? Yo no quiero menospreciar a nadie que quiera visitar nuestra ciudad, pero no es precisamente el mejor momento para conocer el «tercer conjunto monumental de Europa» como quieren vendernos. En una entrevista a los dueños de Atrio decían que Cáceres había que visitarlo en grupos pequeños, sin aglomeraciones y preferiblemente por la noche para captar el encanto misterioso de estas construcciones. Estoy de acuerdo con ellos y es lo que hice el jueves pasado con un grupo de la Federación de Mayores Ceate a la que pertenezco, evocando la figura de los grandes personajes que nacieron o vivieron en estos palacios. Y se fueron encantados. Visitamos el CCMIJU, referencia mundial en Cirugía de Mínima Invasión, el Palacio de los Golfines de Abajo, con un magnífico guía que supo destacar la calidad de las instalaciones; el Museo Helga de Alvear, con una guía magnífica (y eso que está en prácticas) y el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres en el que nos recibió su director, José Antonio Agúndez, y la guía Sara, que acercó lo que significa el museo a estos visitantes que son guías voluntarios de museos en Madrid (la vez anterior tuvimos un concierto en la Sala Fluxus). Se alojaron en el Hotel Don Manuel porque es garantía de amabilidad y profesionalidad a un precio adecuado (aunque hay otros hoteles muy buenos). Y para poner la guinda, comieron en el restaurante del Vostell. Esto es lo que yo entiendo como turismo de calidad ¿Estoy equivocado? No incluyo en el 'pack', que me obligaron a cantar 'Mi Buenos Aires querido'. Eso es solo para los amigos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión