Tuertos, no entuertos

La gente dice que el temerario caballero de La Mancha salía por esas tierras de Dios a «desfacer entuertos». Por lo poco que sé, y ... aun así no estoy seguro, don Quijote nunca habló de entuertos, sino de tuertos. Al menos de esa manera aparece al inicio del segundo capítulo cuando se anuncian «...los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, abusos que mejorar y deudas que satisfacer». Tuerto, aparte de falto de un ojo, significa agravio, menoscabo, mientras que entuertos se usa más bien para referirse a los dolores tras el parto (no se preocupen, yo tampoco lo sabía). Con lo cual, que el esforzado manchego en absoluto se planteaba labores de comadrona, sino, simplemente, acabar con tanta injusticia y tantos daños como sufrían, y sufrimos, los españolitos de a pie. ¡Qué programa el de nuestro héroe! Ni el de un candidato en elecciones inminentes. Ustedes observen cómo, a medida que se acercan comicios, los aspirantes prometen acabar con toda clase de injusticia, carencia o tuerto que padezcamos. Hay, cómo no, un chiste sobre esta compulsión promisoria: el alcalde de un pueblo, encandilado y envidioso por el puente recién construido en la villa vecina, promete construir otro mejor en su localidad. Pero, señor alcalde, si aquí no tenemos río. Bueno, hombre, todo se andará, todo se andará...

A primeros de año, muchos hacemos un ejercicio optimista de emprender cambios personales importantes. En el fondo son proyectos para enderezar nuestros «tuertos», nuestros torcimientos más dañinos. Dejo de fumar, y así renuevo mis pulmones, recupero el resuello y me ahorro una pasta. Me paso a la dieta del astronauta y en cuatro semanas me puedo poner los vaqueros aquellos tan juveniles. Limitaré a una hora el uso del teléfono móvil. Intentaré superar la censura interna y le diré a mi amiga que está bien guapa, aunque me ponga una demanda... En fin, enderezando lo que estaba escasamente derecho. Una de mis promesas se refiere a esta columna. Las de este año van a ser magníficas y definitivas para encarrilar al país. Cualquier día cojo un folio, planto al inicio «Guillermo Fernández Vara» y le hago una crítica tan tremenda que nuestro apacible presidente deja horrorizado la política e ingresa en el complejo budista del cerro Arropé con el cargo de limosnero mayor. Otro día, lo mismo, pero con el otro bando: en folio similar, escribo «Alberto Núñez Feijóo» y tras ponerle a caldo, este, avergonzado y hastiado de su labor de oposición, dimite y se nos va de gaitero a la Agrupación dos Muiños de Betanzos. ¿Que no se lo creen? Vale, lo acepto, pero al menos les juro que antes de que llegue el verano, redacto un artículo sobre Pedro Sánchez donde me queje de sus promesas incumplidas y de sus engaños manifiestos. Se uniría a los novecientos que ya se han escrito con el mismo tema y a los doscientos similares que se escribirán. Ya lo verán ustedes, si Dios me da salud.

