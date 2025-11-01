HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CAMINO A ÍTACA

Truco, trato y tradición

Troy Nahumko @troynahumko

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hace unos años, en la adormilada localidad alemana de Völklingen, un candidato a alcalde del partido neonazi decidió plantar cara en defensa de la Civilización ... Occidental. Preguntado por cómo pensaba detener el siniestro auge de los números arábigos, respondió con patriótica convicción: «Ya veréis cuando yo sea alcalde. Lo cambiaré todo. Pondremos números normales». Uno casi podría admirar la pureza de semejante idiotez: el hombre denunciaba los mismos símbolos que usa para escribir su fecha de nacimiento. La xenofobia, por lo visto, es el esperanto: se habla en todas partes y siempre se pronuncia con absoluta autoconfianza. Véase Estados Unidos, donde en feudos republicanos se desmayaron en masa al ser troleadas –otra vez– con la «invasión» de los números arábigos. La indignación brotó como algas. España, cómo no, tampoco es inmune a esta pandemia global de patrioterismo delirante. La extrema derecha brama contra la contaminación extranjera enfundada en marcas estadounidenses, rezando por la resurrección de un país que existe sobre todo en los pies de página de sus propias alucinaciones. Y, sin embargo, en su cruzada por la «pureza», practican uno de los artes más entrañables de España: el sincretismo. En ningún otro rincón del planeta se veneran unos Levi's 501 como si fueran uniforme de gala. Esa raya planchada –afilada como una cuchilla, desafiando a Dios y al vaquero– planchada por su devota tradwife como homenaje doméstico a una patria imaginaria. Su pánico cultural es tan selectivo como su catolicismo: la caridad es para los pobres, salvo que los pobres sean personas. El mito de la «pureza» exige olvidar lo evidente: que las culturas crecen comerciando, robando, imitando, mezclando y curioseando. España es un tapiz tejido por fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, norteafricanos, judíos… y cada marinero de paso con una historia. Temer al mestizaje es temerse en el espejo. Y eso nos lleva –cómo no– a ayer noche: Halloween. No hay fiesta más deliciosamente impura ni más alegremente mezclada. Un ritual celta barnizado por el catolicismo, reexportado por el capitalismo yanqui y hoy disfrutado por niños españoles disfrazados de calaveras mexicanas, recogiendo caramelos holandeses en cubos de plástico 'Made in China'. Halloween prospera porque evolucionó, porque se secularizó, porque no pertenece a nadie y pertenece a todos. La ultraderecha la detesta por la misma razón que detesta la inmigración, las fronteras abiertas y el diccionario: le recuerda que la cultura no es un museo, sino una cocina. Las cosas se mezclan. Las especias viajan. Las recetas cambian. Y el resultado mejora. Las mejores tradiciones de España –sus letras, sus fiestas, su idioma, su hospitalidad– son fruto de la generosidad, la curiosidad y la contaminación gozosa. Su carácter, en su mejor versión, es de brazos abiertos. Acoge. Adapta. Improvisa. Recombina. De ahí la ironía final: la extrema derecha dice defender «lo español», pero el país que sueña no tiene nada de español. Imaginan una nación sin mezcla, sin forasteros, sin curiosidad, sin generosidad: sin los mismos rasgos que hicieron de España lo que es. Y por eso siempre perderán. Porque la cultura –como los disfraces– está hecha para prestarse, compartirse, pasearse y lucirse. Lo demás se pudre en un armario, embalsamado por la nostalgia, esperando un pasado que jamás existió.

