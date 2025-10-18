¡Soltad a los unicornios!

De niño, su significado era bien sencillo; era el regalo infalible para mi madre –una apuesta segura en un mundo peligroso lleno de expectativas–. Desde ... mis torpes figuras de barro hasta figuritas baratitas, en cada cumpleaños y en cada celebración medio olvidada, mi madre recibía un unicornio. Una pequeña mentira resplandeciente.

La bestia mítica nació como una alucinación garabateada por soñadores mesopotámicos. Luego llegaron los traductores de la Biblia y reventaron la fiesta ebrios de vino de misa, ciegos de certeza, traduciendo el hebreo antiguo como si llegaran tarde al apocalipsis. Por el santo milagro de la mala lingüística lo convirtieron en nuestro unicornio. Y así, de golpe, la Iglesia heredó su primera mascota imaginaria.

El tiempo se pliega. El capitalismo afila su propio cuerno. Ahora, en Silicon Valley, el unicornio ya no es sagrado: es rentable. Se convierte en una startup valorada en mil millones, un organismo hecho de hojas de cálculo y angustia existencial. Y por si la parodia capitalista no fuera suficiente, se cuelan también en nuestros dormitorios. El poliamor lo adopta: un tercero para tu aventura de pareja. La fantasía se vuelve producto, deseada, temporal, desechable. Hasta el sexo sale a bolsa. Es ahí cuando la metamorfosis cierra su glorioso y absurdo círculo; la ironía vuelve a casa vestida con equipo antidisturbios.

Portland, 2025: manifestantes marchan contra el ICE y el fascismo. Y allí están: enormes unicornios flotando entre gases lacrimógenos. El mito resucitado como farsa: exorcismos del imperio en rosa. Los polis, sudando y con la mirada vacía, intentan mantener el tipo mientras forcejean con muñecas hinchables. Iluminación por la vía del absurdo. Risa pura como arma política. De reliquia sagrada a mascota de startup, de símbolo místico a broma anárquica, el unicornio lleva milenios troleando al poder a veces en la iglesia, a veces en Wall Street, ahora en las calles. El cuerno nunca significó pureza; significó negarse a ser definido. El unicornio nunca fue real y, precisamente por eso, funciona.

Porque cuando el mundo es así de estúpido, entonces algo imaginario tiene su oportunidad. Los estadounidenses –con todo su caos, su ego y su TDAH nacional– tienen un talento especial para este tipo de rebelión. Son capaces de convertir la opresión en arte. Piensa en la segregación 1.0: de ahí salieron el blues y luego la gloriosa detonación del rock and roll.

Y ahora, el fascismo 2.0 –reiniciado, reempaquetado– vuelve a acechar al planeta. Aquí, en Extremadura, sus trogloditas blanquean el pasado, venden a Franco como un santo incomprendido y borran la palabra 'dictadura' como si fuera un tuit desafortunado. La pesadilla ha vuelto y se sienta en la Asamblea.

Así que quizá deberíamos copiar otra página más de los (buenos) norteamericanos: no respondas al odio con solemnidad. Ridiculiza su hipocresía hasta que implosione. Desfila unicornios hinchables delante de sus mítines. Convierte su ideología rancia en carnaval. El humor y la sátira todavía son legales y vamos a necesitar más unicornios que políticos con cara de entierro o encapuchados quema-contenedores. Porque nada asusta más a los autoritarios que una carcajada rebotando en su histeria. Nada desconcierta tanto al poder como un sueño hinchable que se niega a morir.