'Il Braghettone'

La escena: un juzgado convertido en foso de gladiadores, donde la justicia no es ciega, sino que aparece con los ojos inyectados en sangre, medio ... borracha y repartiendo hostias a diestro y siniestro. Un verdugo de toga negra disfrazado de juez blande un arma improvisada hecha de escombros de códigos legales pisoteados, el brazo en alto cual matón de mitin de Farage sentenciando no con palabras, sino con mazazos de angustia existencial. Cada golpe cae no sobre pergaminos ni precedentes, sino sobre el cuerpo tembloroso extendido bajo el manifestante reducido a carne, un sacrificio en el altar de la rabia institucional del Capitol. El mazo ha desaparecido; en su lugar queda la violencia en bruto, y la ley, despojada de ceremonia, se revela como una paliza de callejón disfrazada con pelucas. El último adorno absurdo en el cadáver de la justicia. Que todo esto estuviera desplegado de madrugada en la fachada del Tribunal Superior de Justicia, en pleno centro de Londres, lo convertía en ventana: un vistazo al engranaje interno de un sistema que criminaliza cualquier disenso o protesta contra el genocidio televisado en Gaza, no sólo con el beneplácito del gobierno, sino alimentado por su ayuda directa e indirecta. La imagen de Banksy funcionaba como una radiografía del alma británica: los huesos del imperio, el cartílago de la hipocresía, los tendones de la crueldad educada estirados a lo largo de los siglos. Casi podías oír la bofetada de pintura como un grito primitivo contra la propaganda que insiste en que el genocidio puede blanquearse burocráticamente con un «reconocimiento» del Estado palestino. Que la obra fuese borrada a plena luz del día –en silencio, con limpieza clínica, como quien desinfecta una escena del crimen– no hizo más que confirmar la acusación que lanzaba: que el disenso no se debate, se aplasta y se borra.

¿Pero de verdad se ha borrado? Migrantes embutidos en EPI pasaron la hidrolimpiadora hasta grabar la pintura en la piedra, dejando una imagen fantasma del crimen, menos explícita, más metafórica y abierta a mil lecturas. Y en esa imagen espectral, la pieza se desbordó. Ya no era de Banksy, ni de los jueces, ni del Estado. Era de la ciudad, de los transeúntes que entornaban los ojos ante el resto y sentían el pinchazo extraño del reconocimiento: aquí ha pasado algo. El borrado fracasó porque el borrado también deja huella, y la mancha de lo borrado es más imborrable que lo borrado en sí. La ley quería silencio y lo que obtuvo fue un eco. En la galería del espacio público, aquello se convirtió en obra maestra no encargada: mitad pintura, mitad escena del crimen, mitad rumor garabateado sobre la arquitectura del imperio. Y mientras España ordena que su pasado fascista sea borrado a golpe de manguera –monumentos desaparecidos como si nunca hubieran existido, mientras sus ideas se recitan sin pudor en el Parlamento– quizá la lección no esté en el borrado sino en la cicatriz. Porque las cicatrices testifican. No adulan, no calman, no te dejan olvidar. Están ahí, levantadas y ásperas, recordándote para siempre que la herida existió. Una cicatriz cuenta una historia más verdadera, más inquietante, que cualquier cirugía estética.

