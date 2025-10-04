HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
Camino a Ítaca

'Il Braghettone'

Troy Nahumko @troynahumko

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La escena: un juzgado convertido en foso de gladiadores, donde la justicia no es ciega, sino que aparece con los ojos inyectados en sangre, medio ... borracha y repartiendo hostias a diestro y siniestro. Un verdugo de toga negra disfrazado de juez blande un arma improvisada hecha de escombros de códigos legales pisoteados, el brazo en alto cual matón de mitin de Farage sentenciando no con palabras, sino con mazazos de angustia existencial. Cada golpe cae no sobre pergaminos ni precedentes, sino sobre el cuerpo tembloroso extendido bajo el manifestante reducido a carne, un sacrificio en el altar de la rabia institucional del Capitol. El mazo ha desaparecido; en su lugar queda la violencia en bruto, y la ley, despojada de ceremonia, se revela como una paliza de callejón disfrazada con pelucas. El último adorno absurdo en el cadáver de la justicia. Que todo esto estuviera desplegado de madrugada en la fachada del Tribunal Superior de Justicia, en pleno centro de Londres, lo convertía en ventana: un vistazo al engranaje interno de un sistema que criminaliza cualquier disenso o protesta contra el genocidio televisado en Gaza, no sólo con el beneplácito del gobierno, sino alimentado por su ayuda directa e indirecta. La imagen de Banksy funcionaba como una radiografía del alma británica: los huesos del imperio, el cartílago de la hipocresía, los tendones de la crueldad educada estirados a lo largo de los siglos. Casi podías oír la bofetada de pintura como un grito primitivo contra la propaganda que insiste en que el genocidio puede blanquearse burocráticamente con un «reconocimiento» del Estado palestino. Que la obra fuese borrada a plena luz del día –en silencio, con limpieza clínica, como quien desinfecta una escena del crimen– no hizo más que confirmar la acusación que lanzaba: que el disenso no se debate, se aplasta y se borra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    4.000 médicos del SES están llamados a la huelga este viernes contra el Estatuto Marco
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  9. 9

    Trifulca política entre el Gobierno local y Valdés por la plaga de palomas en Mérida
  10. 10

    Hamás acepta liberar los rehenes, dejar el poder y negociar el resto del plan de paz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Il Braghettone'

&#039;Il Braghettone&#039;