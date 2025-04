El tiempo pasará

Comenta Compartir

Empiezo a sospechar que todo lo que sale de Hollywood no es del todo real. He visto las letras blancas en varias ocasiones y me ... he tropezado con los yonquis en Hollywood y Vine. Así que sé que el lugar existe, pero de lo que no estoy seguro es de lo que ha llegado a producir.

Me imagino a Gregory Peck y Anthony Quinn escalando los acantilados de Navarone. O a Steve McQueen complicándole la vida a un coronel de la Luftwaffe mientras intenta escapar. Ni siquiera tenemos que retroceder tanto para encontrar más películas sobre el mismo tema: hemos visto a Spielberg dirigir a Liam Neeson en una película de lo más desgarradora sobre una lista terrible y a Tom Hanks buscando al soldado Ryan. O, quizás más recientemente, la silenciosa, pero aterradora, representación del mal en estado puro de Christoph Waltz. Una que podría acercarse a la malevolencia de Reinhard Heydrich en el ignominioso remake de Tarantino. Durante ochenta años, Hollywood ha producido constantes recordatorios de la monumental lucha que tuvo lugar en los años 30 y 40. Todas son representaciones de una época en la que las cosas eran notablemente blancas o negras. Por un lado, había gente que luchaba por una supuesta libertad y democracia. En el otro, partidarios de regímenes autoritarios que no tenían reparos en enviar a la muerte a millones de personas que no encajaban en su molde, hacinados en campos de exterminio construidos exprofeso desde Fuerteventura a Rivesaltes o Birkenau. La derrota de Hitler, Mussolini e Hirohito ha inundado nuestras pantallas desde entonces. En España, sin embargo, habría que esperar otros 40 años. Franco nunca fue derrocado. Murió plácidamente en la cama y marcó el principio del fin de la que quizá haya sido la dictadura más larga de Europa. Por fin, los buenos habían vencido a los malos y el fascismo parecía haber llegado a su fin. Pero entonces ocurrió algo. Volvió. Hace cuatro años, el mundo vio cómo una turba violenta intentaba anular unas elecciones libres. Se vieron ondear banderas nazis en el Capitolio de un país que perdió más de 400.000 vidas luchando contra la misma ideología que invadía su núcleo legislativo. Peor aún, el líder de ese intento de golpe de estado ha sido reelegido. En Italia, una abierta partidaria de Mussolini gobierna ahora. Al mismo tiempo, la cuna de los crímenes más atroces del siglo XX, Alemania, ha visto aumentado el apoyo a la extrema derecha, mientras que en Austria los adeptos nazis podrían formar gobierno. En España, los jóvenes cantan alegremente canciones fascistas en las excursiones escolares, mientras que cada vez más mujeres recuerdan con añoranza un oscuro periodo en el que apenas tenían derechos. Los apologistas del régimen se sientan ahora en todos los niveles del gobierno y, en un intento de blanquear el pasado, la derecha tradicional se ha unido a ellos en intentos de derogar leyes que nos recuerdan los horrores del pasado. En un mundo en el que el mayor Stasser se ha convertido en el bueno y Rick Blaine en el malo, ya no hacen falta películas distópicas; basta con prestar atención. Sam, no la vuelvas a tocar, por favor.

