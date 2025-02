Pronóstico reservado

El apocalíptico sol de cenizas se cernía sobre la Torre de la Yerba como el ojo frío y muerto del pez en el hielo. Su contorno rojo anaranjado desangraba con luz tinta la tapia de la torre almohade, transformando la estructura defensiva militar del siglo ... XII en un cálido cucurucho de helado ocre.

Había estado enseñando a mi amiga de Brooklyn, Nueva York, el casco antiguo de Cáceres durante el sofocante bochorno de la primera ola de calor cuando comentó: «Este cielo me resulta familiar. Se parece al que había en Nueva York hace unas semanas con el humo de los incendios de tu tierra».

Miré hacia la bruma y dije: «Es arena del Sáhara. Aquí la llaman 'calima'. Viene del desierto cuando hay grandes tormentas. Cada vez es más frecuente, y hace unos años fue tan fuerte que el cielo estuvo naranja durante días y, cuando por fin llovió, lo hizo como sangre embarrada». Estaba tan seguro de que tenía razón que la conversación terminó ahí y continuamos nuestro recorrido por el bosque de palacios renacentistas.

Hasta la mañana siguiente no descubrí que ella tenía razón: esta emergencia climática no venía del otro lado del Mediterráneo. Leí en este mismo periódico que los cielos pálidos y descoloridos de toda la región no se debían en absoluto a la arena del Sáhara, sino al humo que había atravesado el Atlántico procedente de los enormes incendios forestales que ardían en mi país natal, Canadá.

Los efectos de un desastre climático a medio mundo de distancia eran tan tangibles y fáciles de ver –para algunos– como el cielo sobre nosotros.

Ahora, aquí en Extremadura, tenemos a negacionistas declarados del cambio climático presidiendo consejerías.

La palabra de María Guardiola duró lo que una nevada en Badajoz. La futura presidenta de la región, quien juró que no regalaría consejerías a los ultraderechistas, quien dijo que su promesa y su tierra no eran moneda de cambio para nada, se encuentra ahora con que su palabra, sus principios y sus supuestas convicciones son más efímeras que los copos de nieve.

La mujer que ahora dice que su palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños ha cedido el control de cosas como los incendios forestales a un partido que niega el cambio climático y que atribuye catástrofes como estos incendios forestales al «fanatismo climático».

Con solo un 8% de los votos, muchos de ellos de protesta y no de rancia ideología, quienes ven en los carriles bici una amenaza primordial para la esencia de la sociedad pasan a controlar las políticas de protección y regulación del medio rural. Un ámbito que, según ellos, ha sido abandonado por lo que desdeñosamente tachan de frívolas políticas verdes procedentes de la Unión Europea y de la Agenda 2030.

La presidenta entrante ha demostrado claramente que su palabra es tan fiable como la de un meteorólogo borracho que baila la danza de la lluvia en julio; pero tiene razón en una cosa, en el futuro. Mientras que estos zelotes religiosos pueden abrazar la visión de que su benevolente deidad cristiana les salvará de las llamas del colapso climático que se avecina, ¿qué será del resto de nosotros?