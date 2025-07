Ocho millones de razones para bailar

Miré por encima del mar de cabezas que se agitaban al unísono en la estrecha arteria de una calle en Béjar: un jubiloso revoltijo de ... risas y sudor. Me maravilló aquella sincronía. El público se movía como un solo cuerpo, respirando al compás. El escenario que nos separaba se deshizo en la corriente invisible de la música, ese idioma antiguo, más viejo que cualquier nación, más profundo que cualquier lengua.

Éramos una sinfonía improvisada de náufragos globales. Un batería extremeño, un bajista de la periferia obrera de Madrid y un teclista con raíces en tres continentes—neerlandesas, indias, surinamesas–. Y yo… un canadiense tejido con cuatro herencias europeas inquietas.En una ocasión, me acerqué al micro y pregunté: «¿Cuántos de vosotros sois de fuera?». Se oyó una ovación, y una a una, las voces respondieron: ¡de todos los rincones de Iberia! ¡Francia! ¡Rumanía! ¡Reino Unido! ¡Estados Unidos! ¡Marruecos! ¡Nigeria! Una chica con flequillo negro azabache gritó «¡Macao!» entre sorbos de una maceta de tinto de verano compartida. Y allí estábamos todos, vibrando con un ritmo nacido de lo impensable. Un sonido forjado en la esclavitud: blues, jazz, soul. Música que brotó de los corazones rotos de africanos arrancados de su tierra y lanzados al otro lado del océano. Trajeron consigo el ritmo, desafiante y vivo, y lo mezclaron con los himnos y armonías que oían desde los salones de sus amos. El resultado fue un sonido que sabía a cielo abierto y melancolía, al silbido lejano de un tren, a la herida del exilio suavizada por el fulgor de convertirse en algo nuevo. Era, paradójicamente, música de libertad—soñada, peleada, cantada hasta existir. No había patrullas de moral comprobando que todo el mundo llevara alpargatas homologadas ni ejecutando pasos reglamentarios de alguna jota con sello eclesiástico. Tampoco había inspectores de pureza al final de la calle, frotando mejillas y trazando genealogías. Y si algún defensor de la patria y la limpieza étnica se coló por descuido, aguantó estoico su tormento, digiriendo en silencio la tragedia de la convivencia. Frente a mí, una metáfora de la sociedad: personas de todas partes, juntas bajo el amparo de las leyes de una democracia europea liberal. Aquí nadie es ilegal por el mero hecho de haber nacido en otro sitio. Nadie es juzgado por la composición de su ADN, sino por lo que hace, cómo se comporta y en qué cree. Y, sin embargo, fuera del alcance de la música, más allá del vaivén del compás, las fronteras—y los corazones—siguen endureciéndose. En algún lugar, un niño duerme en un centro de detención por el crimen de soñar en la dirección equivocada. En otro, los demagogos remueven el resentimiento como quien cocina un guiso, sazonándolo con miedo y sirviendo la insípida mentira de que la igualdad es peligrosa. Pero aquí no. Hoy, bajo un cielo lleno de estrellas sin nacionalidad, el mundo se reunió en un riff, un ritmo, un rugido. No éramos extranjeros ni anfitriones. Sólo nosotros: una armonía de diferencias. Y si una cultura se mide por cómo baila, que esta sea nuestra respuesta: el futuro no es una marcha en un desfile; el futuro groovea, y lo hace en conjunto.