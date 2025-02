Los lobos de Caperucita

La frase en X (antes Twitter) era peligrosa y amenazadora a partes iguales. Era una amenaza apenas velada. Su temeraria ignorancia y su sesgado revisionismo ... provocan instantáneamente escalofríos en cualquiera que valore la libertad y la democracia. Evocó al instante imágenes violentas de gente alineada contra muros agujereados y siendo tiroteada.

«Básicamente, América va a necesitar un Franco protestante».

El término «fascista» se utiliza mucho hoy en día. Desde que el dictador murió plácidamente mientras dormía o su progenie política fundó los inicios del PP, la palabra no ha estado tan en boga. Su uso para etiquetar lo que está ocurriendo en los crecientes movimientos de extrema derecha de todo el mundo podría, incluso en ocasiones, calificarse de excesivo. Para algunos se ha convertido en un epíteto instintivo para cualquiera que tenga opiniones conservadoras, diluyendo así su significado real debido a su excesivo uso. Bueno, eso es hasta que se utiliza para describir algo con precisión.

Parece que la ultraderecha estadounidense ha encontrado un nuevo (para ellos) símbolo. Ahora ensalzan al brutal dictador Francisco Franco. El hombre que trabajó con dictadores fascistas afines como Hitler y Mussolini para derrocar a un gobierno elegido democráticamente y asesinó a más de cien mil civiles inocentes cuyo único delito era que «pensaban diferente».

Aquí tenemos a un hombre que puede ser etiquetado con precisión como fascista y que ahora se ha convertido en una especie de prototipo del tipo de gobierno que a la extrema derecha le gustaría instalar en Estados Unidos. Se ha convertido en un avatar del autoritarismo religioso y en su modelo para enfrentarse a la izquierda en Estados Unidos.

Pero estas elegías no salen de los lúgubres y oscuros rincones de la Internet profunda, de nostálgicos trolls cuarentones que aún viven con sus padres y nunca han tenido novia. Estas alabanzas abiertas al autoritarismo y al fascismo puro vienen nada más y nada menos que de uno de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, J. D. Vance.

El compañero de candidatura de Trump, de aspecto zalamero y con el aire distintivo de uno de esos predicadores conservadores a los que pillan haciéndole una felación a desconocidos en gasolineras, ha hecho recientemente una reseña de un libro titulado 'Unhumans'. Se trata de un tocho conspirativo que sostiene que los izquierdistas no merecen la condición de seres humanos –que son, como dice el título, no humanos– y que están librando una guerra en la sombra contra todo lo que es bueno y decente, que acabará en una matanza apocalíptica si no se les detiene. Y el hombre que apoya estas ideas podría estar a un infarto de ser el hombre más poderoso del mundo.

La extrema derecha aquí en España sabe que mostrar un apoyo tan rotundo al caudillo sigue siendo, mayoritariamente, políticamente nocivo. Todavía están en la fase de ser lobos con piel de cordero, aunque se les vean fácilmente las orejas. Pero un apoyo como este de figuras principales de la derecha del país más poderoso del planeta podría envalentonarles más allá de la simple revocación de las leyes de memoria histórica allá donde gobiernan. La cuestión es ¿no puede todo el mundo ver a los lobos?