La kriptonita de Lex Luthor

Antes parecía imposible. Desde que el fenómeno levantó por primera vez su malvada cabeza naranja, parecía que no había forma de detenerlo. Aparentemente no había ... forma de frenar su avance y rápidamente hizo metástasis. No mostraba debilidades conocidas. Era un virus de ébola político que convertía a sus víctimas en zombis. Era un cordyceps de extrema derecha que parecía apoderarse de la mente de la gente y hacerla inmune e incluso reaccionaria hacia la verdad, la razón, los hechos y la simple decencia.

Al principio nadie creía que tuviera posibilidades. Incluso los del partido que recientemente había elegido invadir no lo creían al principio. Robert Kagan, un influyente miembro del Partido Republicano en sus inicios, escribió en una ocasión: «Así es como llega el fascismo a Estados Unidos, no con botas y saludos, sino con un vendedor ambulante de televisión, un multimillonario falso, un ególatra de manual «aprovechando» los resentimientos e inseguridades populares, y con todo un partido político nacional –por ambición o ciega lealtad al partido, o simplemente por miedo– alineándose tras él». El cordyceps naranja había encontrado un huésped y no había forma de detener su crecimiento.

El propio Trump presumió una vez: «Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y disparar a alguien, y no perdería ningún votante». Y parece que no exageraba. Ha sido declarado culpable de agresión sexual y, sin embargo, la derecha cristiana del país lo ve como un salvador de la fe. Ahora ha sido condenado por 34 delitos graves por pagar dinero a una estrella del porno por una aventura que tuvieron e instigó un violento ataque contra el Capitolio que se saldó con la muerte de agentes de policía; y sin embargo, el partido que una vez afirmó que era el partido de la Ley y el Orden sigue apoyándole ciegamente. Y encima, hay muchas, pero muchas más posibles condenas entre bastidores. El cordyceps era invencible.

Eso hasta que un viejo cansado, pero demasiado orgulloso, decidió, o más probablemente fue convencido de que se apartara a un lado y así se descubrió la kriptonita de Trump. Hasta entonces, la izquierda y la derecha razonables siempre habían intentado combatir su aluvión de falsedades, distorsiones y mentiras con hechos concretos. Pero como dijo una vez su mentor Goebbels: «Si dices una mentira lo suficientemente grande y sigues repitiéndola, la gente acabará por creérsela».

Los inmunes al virus naranja habían estado luchando contra él con métodos anticuados. Estaban siguiendo reglas de enfrentamiento obsoletas que antaño la sociedad civil consideraba verdaderas. Este monstruo de extrema derecha necesitaba una nueva línea de ataque.

El reciente congreso demócrata demostró que la contra-narrativa no consiste necesariamente en tratar de refutar sus constantes mentiras, sino más bien en tomar sus propias palabras y exponerlas a la dura luz del día y de la verdad. Esta gente es «rara». No es normal querer prohibir libros. No es normal desear una teocracia, no es normal desear el fin de la democracia. Es simplemente raro.

Y el nuevo tacto parece estar funcionando. Han encontrado su talón de Aquiles. Ahora ojalá los que aún no están infectados aquí en España tomen nota y aprendan a cambiar las tornas.