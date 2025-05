El golfo de la masculinidad frágil

Elevándose en el extremo sureste de Turquía los dentados montes Zagros zigzaguean brevemente cual tubo de una cachimba por la linde que divide las tierras ... kurdas de Irán e Irak. A continuación, atraviesan el dominio de los ayatolás hasta que la cadena se marchita en los inhóspitos desiertos que bordean el estrecho de Ormuz. Desde sus laderas meridionales, las áridas llanuras de Marvdasht se despliegan como una polvorienta alfombra persa que cubre algunos de los asentamientos más antiguos conocidos por la humanidad.

A unos 60 kilómetros al noreste de Shiraz una serie de columnas rotas se elevan sobre estas llanuras, como mudo testimonio de la fugacidad de la ambición imperial. El pulso de la historia latió una vez aquí, en Persépolis. Se calcula que el Imperio Aqueménida llegó a gobernar el 44% de la población del planeta Tierra.

Hoy solo el viento pule los bajorrelieves que conducen por la gran escalinata a la sala de audiencias vacía. Figuras suntuosamente ataviadas de 23 naciones llevan preciosos regalos en homenaje al déspota absoluto. Un emperador que a su vez sería subyugado en el 330 a.C. por otro rey apoteótico. Un rey llamado Alejandro.

Un salto rápido hasta hoy y vemos el regreso de supuestos saludos romanos. Hay rumores de gigantescos falos anaranjados siendo vistos alrededor del mundo; fetiches románicos erigidos en homenaje a un autócrata que promete un retorno al expansionismo y a la grandeza, sin importar los testimonios contradictorios de las prostitutas y pornostars a las que ha pagado.

Desde la Casa Rosada hasta la Vía Apia y la calle Génova y, por supuesto, el Bambú de Madrid, aspirantes a sátrapas autocráticos se desviven por el privilegio de subir las escaleras de la Casa Blanca y besar el anillo.

Estos sicofantes harán cualquier cosa por complacer al petulante tirano tangerino, aunque eso signifique renunciar a sus propios intereses nacionales en medio de sus amenazas de proteccionismo y aumento de los aranceles. Comparten la convicción religiosa de que el regreso del Payaso Naranja es una victoria contra el exceso de wokeness y los males percibidos de la empatía y la corrección política. Para ellos, solo él puede volver a meter al genio en la botella y hacer retroceder a Occidente 70 años, hasta la época en que todo el mundo sabía cuál era su lugar.

A una época en la que podías burlarte abiertamente de los discapacitados, en la que el único inmigrante «bueno» era el que no soñaba con un día libre, en la que las mujeres tenían que obtener el permiso de su marido para conseguir un pasaporte y se desangraron hasta morir por abortos clandestinos en trastiendas oscuras. Un regreso a cuando era aceptable exponer opiniones racistas y a una era en la que el pasado se narraba como una única historia completa con tipos blancos buenos y tipos morenos malos.

Pero los genios no son retornables. A la libertad, una vez saboreada, no se renuncia tan fácilmente. La mayoría decente se dará cuenta de que este movimiento no era en realidad por el precio de los huevos, sino por algo mucho más siniestro, y este burdo episodio se convertirá en otro Procopio en el polvo.