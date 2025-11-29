Franquismo pop y delirios alpinos

Quiero mudarme a Suiza». Así lo anunció uno de mis estudiantes: veintipocos, título recién impreso, historial laboral en blanco…

«¿Ah, sí?», pregunté. «¿Te atraen ... las montañas? ¿La neutralidad?».

«No. Allí no pagan impuestos».

Hasta ahora, yo había oído muchas leyendas sobre Suiza: que cortar el césped en domingo se trata como un crimen contra la humanidad y que orinar de pie después de las diez de la noche es un delito acústico. Pero ¿sin impuestos?

«Estamos sufriendo el peor gobierno en 80 años». Ahí empezaron a sonar mis alarmas interiores. Intuí hacia dónde íbamos, hacia atrás, históricamente hablando, y sin cinturón.

Ha aparecido un mito curioso, como filtrado del agua subterránea: que «con Franco se vivía mejor». Sorprendentemente, un buen número de menores de 24 sostienen que una dictadura triste y censora fue una edad dorada de prosperidad y serenidad. Es una especie de Disneyland al revés: las generaciones mayores recuerdan la represión, pero las jóvenes hacen cola para la montaña rusa. ¿Por qué este romance carca? Porque la educación histórica ha sido tratada como un hijo ilegítimo: medio reconocido, pero jamás invitado a cenar. Los jóvenes saben más de los romanos que del desmoronamiento de las libertades civiles bajo Paquito Rana. El matiz, ese pájaro delicadísimo no sobrevive mucho en TikTok, donde el autoritarismo se reempaqueta ahora como estética de vida. La frustración económica es real. La generación que se ahoga en trabajos precarios, alquileres imposibles y la perspectiva de vivir con sus padres hasta la incineración está de mala leche. Pero la conversación no debería girar en torno al mito de que «con Franco se vivía mejor», sino en por qué la democracia aún tiene que demostrar que lo es. Y en ese descontento aparece el mitómano de turno: «Antes, al menos, había estabilidad». Ah, sí —la estabilidad de tener la prensa censurada y la política prohibida. La misma estabilidad que se encuentra en los cementerios. Es cierto que reconforta imaginar que alguien llevaba las riendas. Pero creer que un régimen construido sobre represión, pelotones de fusilamiento y obediencia obligatoria fue la edad dorada de España requiere un tipo de imaginación normalmente reservada a sociópatas y a ciertos partidos políticos. La historia no se repite pero contrata a un buen imitador. Y en España, ese imitador anda empeñado en convencer a los jóvenes de que el pasado fue un banquete y el presente una hambruna, cuando en realidad el banquete consistía en censura, pobreza y chicas educadas para encontrar un marido al que someterse. Si la democracia parece caótica, es porque lo es. La libertad siempre lo es. La tiranía es mucho más pulcra: nada desordena tanto la plaza pública como las opiniones contrarias. Volvamos a Suiza. Sueños de un paraíso sin impuestos, calma alpina y una escapatoria del supuesto apocalipsis español. Estuve tentado de contarle la verdad: que en Suiza pueden multarte por hacerte un selfie con un pez que vayas a devolver al lago. Imagínate: una nación tan ordenada que protege el bienestar emocional de las truchas. Y allí tendría que pagar impuestos. Y hasta los peces tienen más derechos que la vida bajo Franco.