¿El fin de una era?

Nunca pensé que vería algo así. Parecía ir en contra de todo lo que el partido nacionalcatólico había demostrado desde su formación. Es un paso tan contradictorio con todo lo que habían defendido anteriormente, y tan diametralmente opuesto a su sesgo normalmente a favor de ... la Iglesia católica, que casi te hace cuestionarte si fue un error. En su acuerdo de coalición con el PP, incluso se desvivieron por favorecer a los concertados frente a los colegios públicos, que en su inmensa mayoría están gestionados por la Iglesia. Así que imagínense mi sorpresa cuando vi que el partido de extrema derecha iba más allá de todo lo que la izquierda se atrevería a intentar. Entonces vi que el grupo parlamentario neofascista registraba en la Asamblea una propuesta para instar al gobierno de Guardiola a eliminar la religión de las escuelas.

Cuando la leí me quedé completamente desconcertado. En el texto instaban que «las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores».

Esta audaz medida pondría fin a la tortura estatal que se viene practicando desde hace mucho tiempo en las escuelas públicas y privadas.

Se acabaron los libros de texto que adoctrinan a los niños en que el dios cristiano es el único dios verdadero. Se acabaron los libros que aterrorizan a los niños con la idea de que ellos o sus seres queridos pasarían una eternidad ardiendo en azufre fundido por ir en contra de los preceptos de la edad de bronce establecidos en la biblia. No más pesadillas por el «pecado» de ir al McDonald's los viernes. No más noches en vela preocupándose de que sus compañeros que no van a religión sufrirán en un purgatorio mucho peor que la clase de la nada que ahora tienen que soportar como alternativa vacía y de pérdida de tiempo a la clase de religión.

Las declaraciones vagas y genéricas en las que se especializa la extrema derecha para provocar reacciones emotivas también causan confusión. Consiguen a propósito que sea difícil discernir lo que realmente intentan decir tras sus eslóganes negativos. Dificultan establecer lo que realmente quieren decir con sus declaraciones incendiarias pero vacías.

En lugar de aclarar a favor de qué están, lo que siempre hace la extrema derecha es seguir hablando de aquello contra lo que están. Vociferan que están en contra de cualquier tipo de ideología en las aulas, pero rara vez, por no decir nunca, especifican lo que apoyan y lo que proponen a cambio.

El currículo español se centra en la igualdad, la inclusión, la solidaridad, la integración, la tolerancia, la no discriminación y la democracia. Si esto es contra lo que están, está claro que su ideología va radicalmente en contra de los valores constitucionales fundamentales.

Entonces, ¿qué defienden? ¿Tal vez lo contrario? ¿La desigualdad económica y social? ¿El exclusivismo? ¿Buenos católicos y gente de bien por un lado y guetos con brazaletes para el resto? ¿Alejamiento e intolerancia para los recién llegados?

Sus consignas vacías siguen siendo extremadamente peligrosas, pero al menos esta vez pueden aportar algo positivo.