El evangelio según Groucho

Empezó con una mentira, no la típica trola de medio pelo, esa falsedad grasienta que se escapa de los autobuses de campaña como humo de ... escape. No, esto fue un accidente moral a toda hostia. Una traición tan pura que debería conservarse en formol y exponerse en el Museo de la Taxidermia Política. No fue el timo previsible de prometer carreteras y hospitales a cambio de fotos con jubilados. Eso es la basura estándar, el folclore cívico que todos soportamos como quien aguanta el mal tiempo. No, esto fue más profundo, un incendio espiritual. Porque María Guardiola juró, con una especie de fervor moral tembloroso, raro en su especie, que jamás «jamás» permitiría gobernar a quienes niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o lanzan la bandera LGTBQIA+ a sus hogueras.

Lo dijo alto, vehemente, con el fuego de quien todavía cree que la decencia late, aunque sea débil, en este rincón adormecido del país. No eran promesas de campaña. Eran mandamientos, un juramento tallado en el registro público por una mujer que, por un breve y cegador momento, pareció inmune al ácido corrosivo de la política de partido. Duró diez días. Diez míseros días antes de que la gran maquinaria de la hipocresía la triturara hasta convertirla en una pasta gris, de esa que se queda pegada al mármol de los parlamentos y a las suelas de los verdaderamente desvergonzados. Al final parpadeaba entre la niebla como un ciervo en mitad de un pelotón de fusilamiento político, balbuceando algo sobre «responsabilidad» y «unidad» mientras sus asesores sonreían con esa sonrisa reptiliana de los hombres –sí, hombres– que ya habían vendido su conciencia al peso. En cuestión de días entregó las llaves del sistema público de salud de Extremadura a un tipo amamantado por aseguradoras privadas, como nombrar a un buitre ministro de la morgue.

No fue gobierno; fue un tráfico de órganos a plena luz del día. El descenso fue bíblico. Residencias vendidas como reses, cadenas privadas atragantándose de beneficios mientras las públicas roían huesos. La memoria –la verdadera– convertida en cuento para dormir. ¿Y el PSOE? Podrían ganar las próximas elecciones con la gorra, simplemente defendiendo lo que Guardiola traicionó: la decencia, lo público, una política que no apeste a fondos buitre ni a elitismo. Pero no. Han elegido a un candidato que ha hecho exactamente lo mismo: traicionar sus propias palabras antes de que se secara la tinta. Ambos reflejos en el mismo espejo roto, fingiendo que les importa mientras se atiborran del mismo pesebre.

Esto no es oposición; es coreografía. Extremadura ya ha visto esta película, las reverencias, los sumisos haciendo cola por las migajas mientras los mismos apellidos brindan en los salones de siempre. Los fantasmas de Paco y Régula aún rondan la mesa, pero sus descendientes pasaron por el exorcismo de la escuela pública y laica. Santos quedan, sí –magullados, llenos de cicatrices– pero hace tiempo que perdieron la inocencia. Ya hemos visto el mismo sermón predicado por estos señoritos 2.0. La tierra recuerda cada mentira, y empieza a removerse. Esta tierra está llena de santos, pero ya no son inocentes. Y que Dios ampare a quien confunda su silencio con rendición.