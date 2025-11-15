HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
CAMINO A ÍTACA

El evangelio según Groucho

Troy Nahumko

@troynahumko

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Empezó con una mentira, no la típica trola de medio pelo, esa falsedad grasienta que se escapa de los autobuses de campaña como humo de ... escape. No, esto fue un accidente moral a toda hostia. Una traición tan pura que debería conservarse en formol y exponerse en el Museo de la Taxidermia Política. No fue el timo previsible de prometer carreteras y hospitales a cambio de fotos con jubilados. Eso es la basura estándar, el folclore cívico que todos soportamos como quien aguanta el mal tiempo. No, esto fue más profundo, un incendio espiritual. Porque María Guardiola juró, con una especie de fervor moral tembloroso, raro en su especie, que jamás «jamás» permitiría gobernar a quienes niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o lanzan la bandera LGTBQIA+ a sus hogueras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  3. 3 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  4. 4

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  5. 5 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  6. 6 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  7. 7 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  8. 8

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  9. 9 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  10. 10

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El evangelio según Groucho

El evangelio según Groucho