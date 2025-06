¿Y si el Eje del Mal te ofreciera sandía?

Comenta Compartir

A diferencia de su primo galáctico, esta Estrella de la Muerte no orbita: se acuclilla. Inmensa e inamovible, se alza como una yurta mongola de ... ladrillo inflada con esteroides, emergiendo de las llanuras de Jorasán con una amenaza arquitectónica que incluso un Luke Skywalker en plena cruzada se pensaría dos veces. Es el mausoleo de Öljaytu, una cúpula de ladrillo macizo de 25 metros de altura que levita —metafóricamente, si no físicamente— sobre las llanuras polvorientas de Soltaniyeh, como si Persia hubiera sido visitada no por profetas, sino por un ingeniero estructural con delirios divinos.

Construido en 1302 por un gobernante mongol cuyas afiliaciones espirituales eran, digamos, cambiantes —coqueteó con el budismo, tonteó con el cristianismo y luego se lanzó de lleno por las puertas giratorias del islam suní y chií—, el mausoleo es tanto un monumento a la indecisión como a la grandeza. Y, aun así, de ese latigazo teológico surgió una de las grandes obras arquitectónicas del mundo medieval: una cúpula turquesa que susurraría secretos de diseño a Brunelleschi en Florencia y, según algunos, ayudaría a desencadenar lo que hoy llamamos el Renacimiento. Yo daba vueltas por la columnata abierta —ese anillo de arcos donde la luz se cuela como oro derramado— cuando una mujer se me acercó. Llevaba el vestido negro y el hiyab que los medios occidentales insisten en retratar como uniforme, pero que en realidad enmarca matices de personalidad más sutiles que una pasarela parisina. Tímida pero firme, me preguntó de dónde era. «De Canadá», respondí. Pero en lugar de sospecha, hubo calidez. Hablamos de mis impresiones de su país. Intercambiamos pensamientos como postales: su inglés era cuidadoso, mi persa, inexistente. Aun así, flotaba en el aire una curiosidad compartida, algo suave y no del todo dicho. Nos quedamos así un instante, junto a una tumba mongola construida por un hombre que no supo a qué dios seguir, hasta que nuestras respectivas parejas reaparecieron. Antes de despedirse, nos dieron su número y nos insistieron en que los llamáramos cuando llegáramos a Teherán. Fue otra entrada en esa larga y humilde lista de mitos derrumbados desde que cruzamos la frontera desde Azerbaiyán, entrando en lo que Occidente se empeña en pintar como un nido de terroristas y científicos nucleares desquiciados. Mujeres agarraban el chador con los dientes mientras conducían motos destartaladas como extras de Mad Max con velo. Amigos hacían pícnic en cualquier trozo de césped como si fuera un derecho constitucional. Las fashionistas del norte de Teherán lograban que el hiyab flotara milagrosamente en la nuca. Panaderos preparaban pan sobre piedras calientes y luego se negaban a cobrarte. No era el eje del mal —era el eje de la rebelión educada. Cuando llegamos a Teherán, llamamos. Insistieron en recogernos y hospedarnos. Esa noche, durante una cena deliciosa, el ambiente se volvió sombrío. Mirando a sus hijos, ella preguntó: «¿Por qué nos odia Occidente? ¿Tendrá que morir mi hijo en una guerra?». No supe qué responder entonces, y tampoco ahora. Solo me viene a la mente lo que escribió el poeta exiliado Kaveh Akbar: «Aún hay tiempo para alejarnos de un futuro que insiste en aniquilar la humanidad para acomodar la aniquilación de los humanos».

