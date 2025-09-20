Cuento de hadas con uniforme

Todo lo bueno se acaba: las vacaciones de verano, la inocencia y ese cuento de hadas de que nuestros líderes creen en la igualdad. Los ... despertadores vuelven a su sadismo y los niños arrastran los pies hacia sus respectivos colegios —en plural. No a la escuela, en el sentido noble de institución cívica compartida, sino en el sentido tan español del término: con cuerdas de terciopelo y porteros, admitiendo a los críos no por su talento o curiosidad, sino por lo abultada que esté la cartera de sus padres, lo gruesa que sea su agenda de contactos o sus ideas medievales sobre el género y el pecado.

Aquí el curso arranca con 5.000 chavales tirados porque 223 rutas escolares se quedaron 'desiertas' tras diez concursos fallidos. ¿La solución de la Junta? Sacarse de la manga un decreto administrativo obligando a empresas que firmaron contratos marco –pero, ojo, pasaron del concurso– a hacerse cargo de este servicio esencial bajo amenaza de… «medidas oportunas».

Ese plural –colegios– es totalmente intencionado. No porque yo sea un guiri despistado, sino porque en España no hay un sistema educativo, sino un sistema de castas con deberes. Casi un tercio de los alumnos vive en una especie de urbanización subvencionada: los colegios concertados. No son solo para ricos donde los cayetanos aprenden doma, vela y a gritarle a la muchacha en futuro perfecto. No; son un reino en la sombra financiado por el Estado, en su mayoría gestionado por gente convencida de que la igualdad es un invento comunista y que las mujeres deberían dar gracias a la costilla de Adán.

Las consecuencias son catastróficas: las familias de renta media y alta huyen a estos refugios semiprivados mientras la pública carga con la mayoría de alumnos vulnerables. Según Save the Children (sí, los niños), la brecha socioeconómica entre pública y concertada explica por sí sola el 21% de toda la segregación escolar en España. No es un fallo del sistema; es el sistema. Funcionan como algoritmos: editan la realidad, borran la pobreza, la discapacidad y la diferencia, hasta dejar a la sociedad reducida a un simple borrón de fondo. Y pensarías que esto es solo un capricho de la derecha, esos que nunca han tragado con la separación Iglesia-Estado y tratan el Levítico como programa electoral. Pero no: los hijos del rey jamás se mezclarán con los plebeyos, y un buen puñado de barones del PSOE mandan a sus criaturas a colegios 'inspirados en el Evangelio', donde además las mujeres no pueden ni acceder a ciertos trabajos.

Aquí la hipocresía se pone rancia. Los mismos políticos que rugen desde el atril en defensa de la pública —Irene Montero y su pareja entre ellos— llevan a sus hijos en coche oficial hasta las puertas privadas. «Haz lo que digo, no lo que matriculo».

Como recordaba hace poco 'The New York Times', «a veces se considera de mal gusto dar a las palabras el peso de su significado.». España lo ha convertido en arte. La igualdad aquí es un disfraz alquilado para mítines y hashtags. El cuento de hadas acaba como siempre: los príncipes viven felices para siempre y el resto se queda esperando al bus.