Cuento de hadas con uniforme

Troy Nahumko

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Todo lo bueno se acaba: las vacaciones de verano, la inocencia y ese cuento de hadas de que nuestros líderes creen en la igualdad. Los ... despertadores vuelven a su sadismo y los niños arrastran los pies hacia sus respectivos colegios —en plural. No a la escuela, en el sentido noble de institución cívica compartida, sino en el sentido tan español del término: con cuerdas de terciopelo y porteros, admitiendo a los críos no por su talento o curiosidad, sino por lo abultada que esté la cartera de sus padres, lo gruesa que sea su agenda de contactos o sus ideas medievales sobre el género y el pecado.

Cuento de hadas con uniforme