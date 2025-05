Confesiones de un votante primerizo

Cuando llegas a los cincuenta, lo más probable es que ya hayas superado ciertas etapas de tu vida; probablemente hayas terminado la vida escolar (y ... te hayas dado cuenta de que es entonces cuando empieza realmente el aprendizaje), te hayas enamorado y tal vez te hayas separado. Es probable que hayas tenido un trabajo e incluso lo hayas perdido. Quizá hayas tenido hijos, escrito un libro y plantado un árbol. Y tal vez –si tienes suerte– hayas aprendido a disfrutar de tu propia compañía sin tener que explicar a nadie por qué.

Pero yo no. Al menos, no cuando se trata de votar.

La mayoría vota por primera vez al final de la adolescencia, movidos por algo que apenas entienden; pero al menos lo hacen. Yo lo hago ahora, a mis cincuenta años, no porque rehuyera la política o fuera un acto de rebeldía, sino porque sencillamente, no se me permitía.

Salí de Canadá el verano en que terminé el bachillerato, arrastrado a una vida que no se parecía en nada a un libro de texto de educación cívica: viajar con músicos, cruzar fronteras, coleccionar visados como postales y tocar Blues. Lo que no sabía era que los canadienses que vivieran en el extranjero más de cinco años perdían el derecho al voto. Silenciosa y educadamente, me borraron de la lista.

No fue hasta 2018 cuando el Supremo anuló esa ley. A los ciudadanos como yo se nos permitió volver al redil democrático y ese pequeño papelito que me llegó por correo fue como una tranquila invitación a casa. Tras décadas de ausencia, por fin podía opinar: y esta vez lo hice.

Desde lejos, uno ve su país de otra manera. He vivido donde no tener seguro médico es una sentencia de muerte; he aprendido a entender los impuestos no como un castigo, sino como una supervivencia compartida, y ahora veo la democracia no como algo dado, sino como algo que se gana y se vuelve a ganar cada vez que votamos. Me han confundido con un estadounidense y a veces lo dejo pasar, pero normalmente no. Aprendes rápido que un pasaporte no es sólo un documento de viaje, es una declaración. Una que te sigue.

Así que sí, he votado. No por optimismo, sino porque he visto lo que ocurre cuando la gente no tiene voz. Yo mismo he pasado bastante tiempo sin tenerla. Votar no es sólo un gesto, sino una forma de decir que sigo creyendo que mi país –defectuoso, bienintencionado, incoherente– puede ser mejor. No se trata de tener razón, sino de formar parte de la conversación.

Ahora, desde aquí, desde España, veo cómo se avecina una tormenta diferente. Palabras que desaparecen, como dictadura. La sigilosa normalidad de la autocracia en América. No se trata sólo de Canadá, la historia no siempre se repite, pero resuena si se olvida, y el eco es cada vez más fuerte.

No podemos permitirnos descuidar nuestras libertades, ni aquí, ni allí. Votar no lo arreglará todo, pero es donde empieza la lucha. Una papeleta es un escudo, por pequeño que sea. Así es como resistimos: alzando la voz, estando presentes y negándonos a que las peores voces nos silencien.