Hasta arriba

Fue un proto neofascista el que me quitó el derecho a votar mañana. Un bufón oportunista interesado, un charlatán, un defraudador, un Perseis de la ... política cuya retórica finalmente me robó el derecho a expresarme democráticamente en el lugar en el que vivo; y curiosamente no fue el también payaso y delincuente recientemente condenado, Donald Trump, quien me privó de ello.

Como ciudadano con doble nacionalidad británica/canadiense, una vez pude votar en las elecciones europeas. Pero eso fue antes de que la pequeña isla cayera del continente y fuera barrida por el mar populista de derechas. Eso fue antes de que Nigel Farange y el populismo de extrema derecha del UKIP se abrieran camino hasta el corazón del conservadurismo británico tradicional. Una vez allí, tiraron del partido tan a la derecha que acabaron empujando al país al precipicio del absurdo harakiri conocido como 'brexit'. El país yace ahora destrozado, una mera sombra de lo que solía ser. Todas las mentiras que se prometieron han resultado ser falsas. El sueño de la extrema derecha de desprenderse de Europa y de sus normas sanitarias han provocado desastres como el vertido de miles de toneladas de aguas residuales sin tratar en las aguas que rodean las playas más populares de Gran Bretaña. Tras seguir los cantos de sirena de la extrema derecha, el país está ahora literalmente rodeado de mierda. A diferencia de la extrema derecha del Reino Unido, los partidos ultras del continente saben que declarar abiertamente que piensan abandonar la Unión Europea sería muy impopular entre los votantes, especialmente en una España muy pro-europea. También lamentan que los golpes de Estado de sus antecesores hayan pasado de moda… Su nueva estrategia es más insidiosa. Como un cáncer que se come a su huésped, ahora planean destruir el sistema desde dentro. Y si nos fiamos de las encuestas, parece que un gran porcentaje de votantes está dispuesto a darles la oportunidad de hacerlo. Estas encuestas también han sorprendido a los partidos más de centroderecha, como el PP. Al ver que su apoyo se derrama hacia ahí, como los tories en el Reino Unido, han optado por endurecer su mensaje y adoptar parte de la retórica de los fascistas. Cada vez oímos hablar más de los peligros del «otro», de eco-locuras, de primar la legislación nacional sobre la europea y las familias tradicionales, y cada vez menos de solidaridad, unión económica y derechos de los trabajadores. Le han visto las orejas al lobo, y Feijoó ha llegado a decir que estaría abierto a formar alianzas con el grupo de Meloni en el parlamento de la UE, ya que de alguna manera no es como los otros partidos de extrema derecha. La presidenta de la Comisión Europea y jefa del PPE, Ursula von der Leyen, también se ha retractado de las líneas rojas que tenía sobre la formación de alianzas con la extrema derecha. La decisión de mañana es dura pero clara. Una decisión entre desmantelar Europa y los que formarán alianzas con ellos; o más Europa. Un voto por los segundos significa agua limpia, y por los primeros, como los británicos, terminar de mierda hasta el cuello.

