Tres de tres

Supongo que el tiempo sosegará la indignación y cuando lo tengamos medio olvidado, veremos algún ángulo positivo en el poliédrico Pedro Sánchez, pero, de momento, ... no hay por donde cogerlo. De la etapa de Zapatero señalaría la «ley antitabaco» que, aunque no haya reducido sustancialmente el número de fumadores, nos puso al margen de los malos humos a los que no fumamos. Empezaba a adjudicarle también a ZP/Rubalcaba el final de ETA, pero Pedro Sánchez nos ha hecho ver que la banda sigue viva y cumpliendo objetivos. Tantos, que incluso lo sostienen con sus votos y negocia con el Gobierno y con el PSOE, con un status de igualdad que produce denteras. ¿Olvidaremos algún día aquella foto infame de Lastra y Simancas con los delegados de la banda?

El tiempo de Rajoy está cercano y todavía no nos permite tener una perspectiva amplia. Recordándolo, a brochazos, lo más destacado es que llegó con una mayoría absoluta que jamás administró, que se comportó como si estuviera embalsamado y que tiró de la cadena porque cuando no sufría diarrea era cangoncito de natura. Se fue tomando chupitos en un restaurante, mientras le movían el asiento, dejando a su Gobierno y a su partido a la deriva. Lo que tenemos hoy es el legado que nos dejó porque, no lo olvidemos, prefirió a Pedro Sánchez antes que a Soraya Sáez de Santamaría. Es para eso y no echar gota.

¿Y Pedro Sánchez? Creo que tendremos que escarbar mucho y ser muy generosos para pasar sus páginas sin un atisbo de indignación. Parece que quiere, como el caballo de Atila, dejar la tierra calcinada para que no crezca ni la mala hierba. Ahora anda empeñado en «contactar con los ciudadanos y ciudadanas» para explicar que el Gobierno de España es la envidia de la UE. Se quiere tanto que cree que lo quieren. Para vender su doctrina ha reunido a los principales del partido, a los que ha animado, como hacía Solimán el Magnífico con sus jenízaros, aunque uno de ellos, García-Page, haya alertado al sultanito del perjuicio de llegar a las elecciones con la mochila de UP, ERC y EH Bildu a cuestas. Los jenízaros de Solimán se inmolaron y los de Pedro Sánchez, excepto García-Page y Lambán, parecen resignados a morir por la causa. ¿Qué puede decir los silentes si «el que es causa de la causa, es causa del mal causado»? Amén.

La última ha sido aumentar la tropa de sus asesores personales hasta los 383, de los casi 900 con que cuenta el Gobierno. ¿Qué puebla la mollera de alguien que necesita de tanto asesoramiento externo? Esas legiones de afanados braceros le sirven a Pedro Sánchez para verse rodeado de aplaudidores oficiales que, previo pago de su importe, le siguen por todas partes, para que solo vea sonrisas a su alrededor y los aplausos cercanos apacigüen el griterío de la calle. ¿Y quienes son, a qué dedican el tiempo libre? Ni José Luis Perales podría responder. Estos «jenízaros» no requieren capacitación alguna. Entre ellos hay expertos en jardinería, fontanería, carpintería e incluso un taxidermista. Y aunque pasan por ventanilla todos los meses, no han asesorado jamás, en nada, al presidente, que necesitará con urgencia contratar unos cuantos más... Tres de tres y España sigue a flote. Como para no creer en los milagros.