Tres décadas de desarrollo empresarial extremeño

A principios de la década de los 90, en una visita que realiza a Extremadura el Rey Juan Carlos I, el presidente de la Junta, ... Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le traslada al monarca su preocupación por la falta de inversiones que se canalizaban, en aquella época, hacia nuestra comunidad. El monarca, a su regreso a Madrid, llama a José María Cuevas, presidente de la CEOE, y le traslada la conversación anterior. Cuevas habla con los máximos responsables de las empresas españolas que tenían algún tipo de relación con Extremadura, y de estas conversaciones surge un proyecto ilusionante, liderado por la Junta, que se llamaría la Corporación Empresarial de Extremadura (CEX). La CEX es una sociedad de inversión, orientada al desarrollo regional, que nace con un capital social de 12 millones de euros (en la actualidad 44,5), y cuya base accionarial está formada mayoritariamente por empresas líderes en sus sectores, tanto en el ámbito nacional como en el regional. La estructura accionarial actual está compuesta por un 30,81% de entidades financieras, un 41,55% de grupos empresariales de ámbito nacional, un 18,73% de la Administración regional y un 8,91% del sector empresarial extremeño. Es muy significativo que más de dos tercios del capital corresponda a inversores de fuera de la región. Esta conjunción de recursos privados y públicos, con mayoría de capital privado, fue en su día, y sigue siéndolo, un modelo de desarrollo empresarial único en nuestro país, cuya creación le corresponde el honor a Extremadura.

Destacaba esta iniciativa por una característica que sería la clave para el éxito de la misión: la Junta sería un accionista más, con una participación importante en el capital de la nueva sociedad, nunca mayoritaria, pero las decisiones se regirían por criterios empresariales, basados en la amplia experiencia y conocimiento de su base accionarial. Al frente del equipo de gestión de la CEX estuvo primero Luis Crespo, un gran profesional que se encargó de la puesta en marcha y desarrollo del proyecto y, posteriormente, hasta la fecha, Eduardo Rodríguez Quirós, cuyo fichaje fue todo un acierto. Sin el trabajo de estos dos grandes profesionales y sus equipos, como de todos los consejeros, que en estos 30 años han aportado sus conocimientos y experiencias, no habría sido posible este sueño. La relación de estas personas es muy extensa, pero no me resisto a nombrar a cuatro de los que se fueron: el primer presidente, Iñigo Oriol; Juan Manuel de Mingo, gran entusiasta de Extremadura: Alberto Oliart, la persona que más sabía del cerdo ibérico y José Antonio Marcos, competente ejecutivo bancario; y a otras dos personas que siguen en el consejo: mi gran amigo y filántropo Diego Hidalgo Schnur, y el actual presidente, Ricardo Leal, un ejemplo de empresario hecho a sí mismo, y un lujo para Extremadura.

El criterio inicial para las inversiones se basaba en tres aspectos: sociedades que tuvieran potencialidad de crecimiento, basada en la experiencia empresarial o profesional de los promotores; que su desarrollo fuera en o desde Extremadura; y que, como consecuencia de un modelo de negocio y una estrategia comercial bien definidos, se contrastara objetivamente la rentabilidad del proyecto. El método consistía en darle al promotor todo el protagonismo, tomando la CEX una participación minoritaria en el capital social de cada proyecto, al que se le prestaba desde la CEX toda la ayuda necesaria y asesoramiento para su desarrollo. En el momento que el proyecto alcanzaba su umbral de rentabilidad (cuando se empezaban a generar beneficios) la CEX desinvertía para poder participar en otras iniciativas empresariales, y cumplir así con la finalidad para la que fue creada. Este criterio, con el paso del tiempo, se ha ido adaptado a la evolución de la sociedad, para dotarlo de mayor flexibilidad, pero sin perder la esencia del espíritu original. Hay otro aspecto muy interesante que se ha generado en la región, como consecuencia de la acertada gestión de la Junta de Extremadura y es que, por primera vez, se ha alcanzado un convenio de colaboración entre la CEX y los dos principales instrumentos públicos de desarrollo regional, Avante y Sepides (SEPI), para abordar proyectos empresariales de gran envergadura, aunando esfuerzos y recursos con la finalidad de cooperar al fortalecimiento e impulso de estas iniciativas empresariales en Extremadura, cerrando de esta manera el circulo de la financiación para el emprendimiento en nuestra región.

Extremadura, en estos 30 años, se ha convertido en un enclave muy atractivo para la inversión empresarial al situarse en el centro de un triángulo (Madrid-Sevilla-Lisboa) que durante este periodo está alcanzando las mayores tasas de crecimiento de la península ibérica. Son muchos los alicientes que ofrece Extremadura a los posibles inversores. De entre todos ellos destacan: A) La gran cantidad de suelo industrial a coste reducido. B) La Plataforma Logística del Suroeste Ibérico. C) Los mayores incentivos a la inversión de España, al ser única región Objetivo 1. D) Mano de obra cualificada con salarios moderados. E) Producción excedentaria en energía eléctrica. F) Región líder en la implantación de energías renovables. G) Destino turístico en crecimiento. H) Un número importante de centros tecnológicos que aportan al tejido empresarial extremeño servicios de la I+D+i, etc.

Durante este periodo de emprendimiento empresarial extremeño, la CEX ha analizado cientos proyectos, que se han materializado en más de 60 empresas participadas, con un elevado porcentaje de aciertos en la elección, que ha generado una inversión inducida que supera los 1.000 millones de euros y una creación de empleo de 5.000 puestos de trabajo. Son datos lo suficientemente elocuentes como para que los extremeños nos sintamos muy orgullosos de este instrumento de desarrollo empresarial regional que se puso en marcha desde nuestra tierra hace 30 años y cuya efeméride se celebrará al mediodía de hoy, 8 de noviembre, en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, con la presencia del expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y del actual presidente, Guillermo Fernández Vara. No puedo terminar este relato sin acordarme de mis compañeros de consejo durante más de diez años, especialmente de los que nos han dejado, para expresarles a todos mi gratitud por haber compartido una de las experiencias empresariales más ilusionantes, enriquecedoras y gratificantes de mi vida profesional.