Se ha celebrado en Cáceres el mercado de las tres culturas: cristiana, judía y árabe. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, más del ... Renacimiento que de la Edad Media, reunió en la Escuela de Traductores a las tres culturas, en una empresa sin precedentes. Acerca de ella discutieron, para variar, Sánchez Albornoz y Américo Castro. Hay quien, como Santoyo, niega su existencia. Lo cierto es que de allí salieron traducciones muy notables, como el Calila e Dimna o incluso el Panchatantra, de la India. Con los Reyes Católicos, dos siglos más tarde, llega la involución. No es tanto la conquista de Granada y el final de la Reconquista, hay que llegar hasta Felipe III para la expulsión de los moriscos, como ese invento siniestro: la Inquisición, un tormento en todos los sentidos. En 1492, por el edicto de Granada, se expulsa a los judíos. Pero quedan los sospechosos de herejía, los que no pueden justificar por el apellido ser cristianos viejos. De ahí el disparate, divertidísimo, de 'El Retablo de las Maravillas' de Cervantes; en el retablo no hay nada pero el que no vea lo que dicen que aparece, no es cristiano viejo. Santa Teresa de Jesús trata de esconder su formación fingiendo faltas de ortografía. Lope de Vega le dice a Góngora: «Yo te untaré mis versos con tocino, para que no me los copies, Gongorilla». Suma y sigue. Si Alfonso XIII representó la evolución en el tiempo, que el zoquete de Sancho IV, su hijo, no iba a continuar, los Reyes Católicos, en los albores del Renacimiento, suponen la vuelta a los siglos oscuros. Y así, después de personas tan lúgubres como Torquemada y compañía; hasta el siglo XIX.

