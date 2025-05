Sobre Badajoz siempre habrá algo que escribir, y sobre sus árboles en las aceras también. Mas ahora recuerdo sobre árboles, situados estos en lugares o ... parajes definidos y otros indefinidos, tres poemas. Siempre me llamaron la atención: 'Al olmo viejo', de Antonio Machado; 'El Ciprés de Silos', de Gerardo Diego; y 'La antorcha', de Unamuno.

Bueno, también uno mío, de título 'Soy árbol'. Y sobre otros títulos de obras literarias como la de Gironella, diré que yo no sé si 'Los cipreses creen en Dios', pero yo sí creo en los cipreses. Y quien no lo sabe debiera saber ya que 'La sombra de un ciprés es alargada', como escribió Miguel Delibes.

Y todo esto viene a cuento de fijarme en los tres cipreses que están justamente detrás del monumento escultórico sobre el cuadro de Adelardo Covarsí, 'Los monteros', ubicado a un lado del puente de la Universidad, digo en ese lateral a los pies o a la cabeza del que ayer llamábamos puente Nuevo. Apremiándome saber si tal mezcla de arte y naturaleza es casual, o se plantaron estos cipreses a posta. Mas ciertamente no siempre los cipreses están en los cementerios, a veces he visto en el horizonte siete de ellos, (siendo siete un número esotérico, y tres, espiritual)

Pero pregunta aparte ahora me hago, ¿qué les va pasando a los cipreses y a las personas centenarias? Pues según escribe la naturaleza y nos confirma Unamuno, que «en cada nudo de sus troncos cuajó una primavera».

Y ahora me digo que pues un ciprés es elegante, es señorial y es místico, cuando haya cipreses en la luna yo me pido uno para en soledad, descansar toda la eternidad tranquilamente.

Aunque como estos de Badajoz, que están detrás del monumento escultórico que cito, no he visto otros, ¿qué representan?: a lo mejor tres heridas, «La del amor, la de la muerte, la de la vida», como escribió Miguel Hernández. O quizás representan a la tierra, al agua y al fuego, o cada uno se representa a sí mismo, como «Enhiesto surtidor de sombra y sueño», como ya escribió Gerardo Diego.

Y ahora que venga alguien y me diga que no son cipreses que son acebuches. Pues yo le replico que no, que antes nunca vi, ni en foto, ni en postal, ni en estampa, decorado tan escénico y teatral, ni tan a propósito, como estas tres arbóreas esculturas vegetales, (mudos cipreses en el fervor de Badajoz).