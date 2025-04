Tres cosas que he aprendido

Comenta Compartir

Estas son las cosas que he aprendido sobre el periodismo en veinte años. Primero: casi todo es cuestión de punto de vista, la realidad está ... ahí para todos pero un buen periodista es el que elige el ángulo, enfoca y dispara sobre el lado correcto. Y el lado correcto es el que interesa a los lectores, el que descubre algo que no sabían, el que arroja luz. Dos: sin una buena historia no hay nada. Pero con una buena historia todo es posible. Después, usted elige dónde y cómo leerla, verla, escucharla o incluso difundirla. Tres: el periodismo tiene muchos objetivos: informarles, entretenerles, ayudarles a descubrir realidades distintas. Pero que no se nos olvide uno fundamental. Los periodistas deberíamos contar lo que, por alguna razón, alguien no quiere que usted conozca. Tan fácil de decir, tan difícil de hacer. Tan apasionante.

