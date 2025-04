Comenta Compartir

Me había propuesto no escribir más del tren, ese que quieren llamar «digno», pero cada día que pasa la vergüenza es mayor y el escarnio ... con el que nos tratan a los extremeños en vez de reducirse se amplifica hasta el infinito. ¿Estamos necesitando un nuevo Buñuel para que este escarnio y vergüenza recorra España entera y se enteren todos del atraso que llevamos y se acabe esta pesadilla? ¿Quién tiene la culpa? Yo diría que todos. El partido en el poder, los partidos de la oposición, Renfe, Adif y todos los que manejan las comunicaciones ferroviarias... Pero hay más, nuestros representantes en el Congreso y el Senado, que debieran estar para defender nuestros derechos, pues para eso los elegimos, votan a la voz de su amo. A los vascos y catalanes les bastan sus pocos votos, previas concesiones, para sacar adelante el mayor beneficio para sus comunidades, votando hace días la aprobación de los Presupuestos a los que presentaban objeciones si no les concedían esos privilegios. También los sindicatos, que tan alegres y contentos montaron en la inauguración del tren, que para más sorna llamaron AVE en la sonada inauguración, que duró un suspiro, justo hasta llegar a Badajoz, pues al día siguiente empezaron los problemas y averías. De esa culpa también participamos todos los extremeños, que callamos sumisos ante tanto abandono. ¿Dónde estamos cuando se nos convoca a manifestaciones en defensa de nuestros derechos? ¿Quizás en las manifestaciones del «no»? No a la mina de litio, no al aeródromo, no al vertedero de residuos, no los queremos y mandamos los nuestros a otras comunidades, a las que tenemos que pagar. Son muchos los «no, no, no» también a otros proyectos. Los nuevos problemas surgidos en nuestros trenes hacen que debamos cambiarles el nombre y denominarlos por el que se están ganado a pulso: trenes de vergüenza.

Temas

Cartas a la directora