El tren que me lleva por la vera del limbo

El tren se ha puesto de moda. En Extremadura, lamentablemente, debido a los interminables desastres que superan cualquier estadística. Se rompe la hipótesis del azar ... para sospechar que puede haber alguna razón oculta que explique el dislate. Aunque cabe que sea solo incompetencia y desidia.

El diario HOY recoge casi a diario la opinión sólida de personas que conocen de qué hablan (sirva de ejemplo el Club Senior), más las quejas de la ciudadanía indignada. No soy perito en la materia ni tengo mayor cabreo que cualquier ciudadano solidario exigente de un trato digno y justo. Como corresponde a nuestros impuestos y a la Constitución. Es un servicio que nos niega el estado. Pero le escribo, directora, para dar a conocer una herramienta que puede servir a mucha gente. Se trata de un mapa que informa de las conexiones ferroviarias (isocronas de cinco horas) entre las ciudades europeas (pulsando en la ciudad buscada; si no se ve, ampliar la pantalla). Es extraordinario. Desde nuestro abandonado rincón se puede comprobar, una vez más, que podemos hacer poco sin Portugal. Pulsen Huelva, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense y Pontevedra. El problema es ibérico, como el jamón. El mapa, cortesía de @-benjamintd, a quien no conozco ni me une nada, está en: https://chronotrains-eu.vercel.app/.