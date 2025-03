Otra vez el tren de Extremadura

Comenta Compartir

¡Qué pena mi Badajoz! El día 20 de julio, miércoles, tuve que viajar a Madrid por motivos de trabajo. Esta vez quise probar el ... viajar a Madrid en tren desde Badajoz por primera vez en mi vida, aunque había vivido cinco años en Madrid y nunca me atreví a hacerlo. El resultado fue un desastre. Salí de Badajoz las 17.36 horas y la hora de llegada a Atocha era a las 22.04. Después de varias paradas, el retraso se fue acumulando y decidí llamar a los que me esperaban en Madrid para que salieran a mi encuentro antes, en Leganés. Por fin llegué, tarde, enfadada y contrariada, ¡qué mal! Total del retraso del tren 55 minutos. No espero mucho de las reclamaciones, pero decidí acudir a la estación de tren de Badajoz, ya que no cogían el teléfono. Mi sorpresa llegó cuando me dicen en la estación que para tener derecho a alguna devolución el retraso debe ser mínimo de 60 minutos y mi tren había llegado solo 55 minutos más tarde. ¡Qué pena! Este es nuestro tren.

Cartas a la directora