El tren y las carreteras

Yo no pretendo hablar hoy del tren, porque es mejor no hacerlo, aunque por el número de negativas anécdotas producidas podría asegurar que es la ... región más afectada y castigada de nuestra red ferroviaria en el ámbito nacional y habría anécdotas para estar todo el día riendo o llorando. Hay 725 kilómetros de vías, pero ninguna electrificada, y además cuenta con un único carril. Esto sí que es noticia. Pero de lo que sí quiero hablar hoy es del contrasentido que tiene el otro componente del desplazamiento, como son las carreteras y las autovías; y esto sin quitar ni poner razones a nadie. Y el sentido común nos dice que si las cifras de tráfico que se dan son ciertas, según el dispositivo más cercano y el número de vehículos entre Cáceres y Badajoz (EX-100 - N-523) son alrededor de 3.437, esto significa que es un 10%, poco o nada comparables a los automóviles, camiones y autobuses que transitan por la N-430, donde existe un volumen tan importante de vehículos que superan los 10.000, que incorporando además la cantidad de carretones agrícolas propios de la zona de las Vegas Altas del Guadiana, provoca una imperiosa necesidad de solventar de inmediato esta situación, aparte de los accidentes y riesgos personales, que se dan con bastante frecuencia y lo puedo decir por propia experiencia. No obstante, pienso que para convertir una carretera en autovía hace falta algo más que querer hacerlo, hace falta también una justificación lógica que la respalde.

Lo que también me gustaría reflejar en este artículo es que existen todavía muchas diferencias de criterio, entre construir la autovía N-430 por donde transita ahora, es decir, por la zona norte, o hacerlo por la zona sur, que es una línea recta hasta Ciudad Real, por donde acompañarían a la misma ciudades de mayor habitabilidad y con mejores resultados económicos, agroganaderos e industriales.

Cartas a la directora