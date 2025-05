Antes de que los jefes del mundo se reunieran en Glasgow para arreglar el desastre del clima, ya los Amigos de la Ribera del Marco ... y la Biblioteca Pública de Cáceres se habían adelantado a una de sus propuestas y habían acordado reforestar un paraje de la humilde ribera cacereña: en la Huerta del Conde plantarán el próximo domingo treinta olmos resistentes a la grafiosis, la plaga que los había diezmado en todo el mundo.

Treinta olmos no son nada comparados con los tres mil millones de árboles que necesita la Unión Europea para absorber el carbono que calienta el aire, pero son un símbolo. Y los símbolos también enfrían la temperatura y contribuyen a limpiar el ambiente.

Allá por el año 730 del calendario occidental, un monje, San Bonifacio, empuñó un hacha y taló el roble de Thor en el norte de Alemania, para demostrar así a los germanos la superioridad del cristianismo sobre sus dioses locales y comenzar la evangelización. Como Thor no respondió con un rayo a tamaña ofensa, se impuso la ordalía y quedó patente quién tenía el mando.

Bonifacio no era el primero en desdeñar los árboles. Nada menos que Platón había puesto en boca de Sócrates: «Los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, pero sí los hombres en la ciudad».

Hoy, por fortuna, ya no creemos en esos argumentos y sabemos que un árbol no es solo un trozo de madera que puede dar frutos y donde de vez en cuando anida algún pájaro. No solo hay vida en ellos, sino que contribuyen a la vida ajena. Aún recuerdo cómo el profesor de Física y Química en el bachillerato nos decía que, si desaparecieran las plantas de la Tierra, antes de veinticuatro horas sufriríamos una horrible muerte por asfixia.

Si a Sócrates los árboles no le enseñaban nada, a mí, con todo respeto al sabio griego, me han enseñado tres o cuatro cosas, en las que confío cuando tantas otras se han derrumbado: que piden calma, porque mientras la belleza de los animales se muestra casi siempre en movimiento y a menudo fugaz, sin tiempo para observarlos, el árbol permite su demorada contemplación desde todas las perspectivas. Que algunas veces hay que ser cañas, cañas pensantes que se doblan al viento, como nos definía Pascal, pero en otras ocasiones es necesario permanecer inmóvil, igual que un árbol firme junto al río, como decía aquella hermosa canción, aunque alrededor amenace el fuego o azoten los huracanes. Que cuanto más aislado crece, más dura se vuelve su madera. Que cuanto más altos son los árboles que cuidamos, más crece la altura del cielo. Que su renuncia a la territorialidad es una lección permanente: al contrario de tantos otros seres vivos que al ocupar un espacio lo defienden contra cualquiera que se acerque, el árbol te presta el apoyo de su tronco con una especie de callado compañerismo y hace que el territorio sea más acogedor bajo sus ramas.

Los árboles me han enseñado la elegancia sin ira con que en otoño pierden las hojas y se quedan desnudos después de haber sido tan ricos de luz y clorofila; la serenidad con que se entregan al sueño; la prudencia con que, cuando llega el frío, guardan bajo su corteza el recuerdo de la primavera, a la espera de tiempos mejores, como quien guarda un tesoro. Y que, desde luego, no dan pie a tantas fábulas moralizantes como la zoología.

¿Y ellos? Si pudieran pensar, ¿qué pensarían los árboles de nosotros cuando los zarandeamos, los talamos, los quemamos, los explotamos a base de bien?

Por suerte, he plantado muchos árboles de clase diferente –de fruto y de sombra, y encinas, alcornoques, cipreses– y en distintas geografías, uno a uno y de modo forestal, aunque también hubo algún caso que no acerté a cuidar como debía. Donde he ido, siempre me ha gustado pasear entre ellos y acariciar su corteza, calibrar su tronco con una palmada como si comprobara su densidad, su resistencia. Entre los árboles que conozco desde niño está incluido el olmo; aunque no es propicio para escalarlo, eran los árboles de la escuela infantil, de modo que no necesito llevar en el móvil la aplicación plantNet para identificarlo.

En los dibujos animados era frecuente ver cómo un gato o un coyote agresivo, subido a un árbol, cortaba con una sierra la rama sobre la que se apoyaba para intentar cazar al pájaro, pero lo hacía de un modo tan torpe que finalmente era él quien caía al suelo.

Cuando leo o veo alguna noticia actual de daños a los bosques, me vienen a la memoria aquellos dibujos, pero han perdido toda su comicidad, porque ahora somos nosotros los idiotas que serramos la rama que nos sostiene.

El próximo fin de semana se plantarán treinta olmos en la Ribera del Marco, para contribuir a que el aire sea un poco más limpio y para abrir un pasillo verde entre la ciudad y la Montaña.

Dentro de diez años, algunos niños que nacerán en estos mismos días de noviembre sin duda vivirán bajo su sombra momentos trascendentales de juego, de amor, de dolor o alegría, compararán su edad con su crecimiento y sus años con los anillos de su madera sabiendo que vivirán menos que ellos.