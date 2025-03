De tranvías y banderas

Comenta Compartir

Carmesí, que no rojo ni rosa. León uñado de plata, que no una mutación felina con garras de halcón. Y tres ondas de plata, las ... cuales representan aquel Guadiana de antaño que aún no era verde. La noticia de la bandera nos ha hecho un poco vexilólogos a todos, y lo que aún nos queda a los adultos por debatir y a los niños por dibujar.

Ayer se presentó la propuesta de bandera de Badajoz para corregir esa terrible anomalía institucional que tiene a los 'patovi' (pacenses de toda la vida) sumidos en un desasosiego crónico. En mi caso, fue leer durante la comida que la nueva bandera de Badajoz lleva cargada en el cantón derecho un león de oro rampante y este acompañado a su diestra de una columna de plata y quedar desvelado para la siesta pues yo todo lo veía a la izquierda. Hasta que vi la solución y salté del sofá: ¡la que habla es la bandera! Y todo empezó a encajar, como cuando los obreros de Puerta de Palmas empezaron a picar hace unos días y uno sacó un trozo de hierro, el compañero de más adelante otro similar hasta que el tercero gritó ¡aquí hay más! Y entre mandarlos al fondo del río por si fueran armas de los tartesos y tener que parar la obra, alguien se puso a recordar y alumbró al resto con lo de aquel tranvía del siglo XX tirado por mulas, que luego lees su historia y da entre risa y pena. Si en Badajoz nos gusta un trozo de piedra, y en base a esto casi no se levanta El Corte Inglés sobre un lejío y los solares de La Molineta que ahora son aparcamiento han estado a punto de quedarse en un polverío una década más, ¿no nos va a emocionar encontrar un trozo de hierro con su correspondiente tornillo? Sin dar tiempo a que aleguen las asociaciones de patinetes eléctricos se ha acordado recuperar los raíles del tranvía y recolocarlos en su lugar de origen antes de que acaben en el Museo Británico. Así las cosas, ¿qué decir de estrenar bandera, existe mejor distracción?

