Un eje de transportes para Cáceres

Una ciudad como Cáceres, orientada al turismo y a la gestión administrativa, no puede permitirse tener un centro histórico de difícil acceso tanto para el ... comercio como para el particular. Con la peatonalización se cerró al tráfico la Ciudad Monumental, la plaza Mayor y la calle de San Pedro dejando el centro aislado y de difícil acceso. No digo que no haya que preservar el casco antiguo, ya que tenemos esa joya, lo que digo es que en los aledaños hay que hacer posible un transporte público accesible a todos los bolsillos, eficaz, amable y silencioso. Uno naturalmente piensa en los tradicionales tranvías que han conservado algunas ciudades europeas (entre ellas Lisboa o Soller), pero sería complicado, costoso y demasiado rígido instalar ahora vías férreas en una ciudad que nunca las ha tenido por el centro. No, el centro debe seguir siendo peatonal, pero debería combinarse con un transporte público eléctrico que llevara a la gente a sus asuntos (por ejemplo, al ayuntamiento) y que incentivara dejar los vehículos particulares en aparcamientos situados convenientemente en los extremos. Un eje que saliera de la rotonda donde está la estación de ferrocarril (cercana a la estación de autobuses) y que, recorriendo toda la avenida de Alemania en línea recta, entrara en la avenida de España pasando por la plaza de América.

La visión que tengo es la de un autobús eléctrico o autobús articulado no muy ancho (con diseño de 'tranvía') que disfrute de un carril exclusivo bordeando Cánovas y que pase con la suficiente frecuencia, es decir, que no deje de circular lentamente en ambas direcciones durante todo el día –ambas direcciones quiere decir que el mismo vehículo suba y baje sin parar, puesto que no hay espacio en algunas calles para que se crucen dos vehículos–. Antes de entrar por San Antón, puede tener una parada junto al quiosco Colón, lo que vendría bien a la gente que acudiera a la delegación de Hacienda, a la biblioteca pública, al hospital o incluso a los espectáculos en el Gran Teatro. En el tramo de la calle San Pedro tendría que compartir espacio con el peatón, lo que no es incompatible en ese pequeño trayecto, como se ve de sobra en algunas capitales europeas. Otra parada debería estar, por supuesto, en la plaza de San Juan, para los que vayan a hacer gestiones en el ayuntamiento, a alojarse en los hoteles, a comer en los restaurantes o se dirijan al casco viejo por la parte de arriba. Sin duda habría que poner una parada en el centro de la plaza Mayor, orientada sobre todo a los turistas y a los cacereños que quisieran ir por allí. Pensemos que Cáceres se tiene que preparar para un turismo que va a volver con más fuerza después de la pandemia que tanto lo ha castigado, y que deberíamos aprovechar este parón para «hacer los deberes» de cara a ofrecer al turismo internacional una ciudad amable, tranquila y accesible. Desde la plaza Mayor este pequeño bus articulado eléctrico debería poderse meter en línea recta por la calle Gabriel y Galán, torcer levemente en la plaza del Duque e introducirse por la estrecha calle Muñoz Chaves. Una parada imprescindible debería ser en la plaza de la Audiencia, muy conveniente para los que vinieran a resolver asuntos judiciales o para los que viven en esos barrios de tan difícil acceso para el coche, más cuando que se quiere transformar el Palacio de Godoy en un hotel o construir el museo de El Madruelo. La calle Peñas es la continuación natural que abocaría en línea recta al barrio de San Blas, donde debería haber naturalmente otra parada. Es más, yo diría incluso que la parada podría estar frente al complejo Valhondo, por la sencilla razón de que allí aparcan las autocaravanas de los jubilados que llegan a Cáceres de turismo. Hay que hacer posible un transporte público accesible a todos los bolsillos y silencioso: un bus eléctrico con un carril exclusivo En los extremos deberían construirse unos buenos aparcamientos para autobuses y para vehículos particulares, junto al cementerio o en Valhondo, en la estación de autobuses o de tren. Pero lo importante es el eje central, que daría soltura y agilidad al centro de la ciudad, especialmente al centro histórico, al conectarlo con la parte 'moderna' de la ciudad. Los estudiantes, la gente que va de compras al centro, los negocios inmobiliarios y, en general, todos los ciudadanos agradecerían un servicio así, sobre todo si fuera barato, amplio y cómodo; siempre que funcionara con regularidad y eficacia. Además, tendría el valor añadido de ser un incentivo más para el turismo que viene. La clave del éxito está en el vehículo a elegir. Es evidente que debería tratarse de un transporte eléctrico, pero el formato debería adecuarse a las características de las calles tan estrechas por las que debería circular, al mismo tiempo lo suficientemente largo como para poder subir bastantes personas –por ejemplo, un grupo de 50 jubilados que llegaran con un viaje del Imserso y dejaran el autocar en el parking de Valhondo. Un trolebús me parece ideal, pero técnicamente resultaría engorroso tender un cableado eléctrico por arriba... Quizás un girobús o un trolebús guiado, este último es un vehículo con ruedas de goma y un solo carril embutido en el pavimento que le proporcionara energía eléctrica. Y no hay que pensar que sea una idea peregrina. Sevilla y otras ciudades españolas están volviendo al tranvía, aunque considero que un tranvía para Cáceres es desaconsejable dada la orografía de la ciudad. En cuanto a los costes, la Unión Europea estaría encantada de financiar un proyecto así en una ciudad que goza del privilegio de ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

