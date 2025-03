Transparencia anticrisis

Comenta Compartir

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha llegado a la conclusión de que, de forma general, la subvención al repostaje de carburantes ... no está siendo descontado por las gasolineras para mantener al alza sus cobros. Aumentos que atienden si acaso a la fijación de los precios por parte de las compañías petroleras. El señalamiento de culpas que no se ciñen al intercambio comercial desvía la atención ciudadana hacia terrenos propicios a la demagogia. Por lo que es aun más imprescindible que el Gobierno central y las administraciones concernidas ofrezcan datos a diario que evalúen en tiempo real los efectos reales de las medidas vigentes hasta el 30 de junio y de las que recoge –prorrogando y ampliando las anteriores– el nuevo decreto ley. Las dificultades que atraviesan los consumidores se vuelven insoportables cuando falta la información necesaria sobre las causas reales del incremento de precios; más aún cuando la carencia de referencias públicas fiables conduce a la imputación de responsabilidades a bulto. Es necesario que la CNMC certifique la veracidad de unos determinados datos frente a presunciones y supuestos. Pero el Gobierno no puede continuar desentendiéndose de dar cuenta de los efectos concretos de sus propias medidas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY