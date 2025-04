Por el transitus extremeño

En una de las presentaciones públicas que se han venido celebrando desde que hace un año se anunciara la llegada de la muestra sacra de ... Castilla y León a Plasencia, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, dijo que en momentos en los que parecía que el día amanecía gris, pensaba en Las Edades del Hombre.

Lo dijo en unos momentos, hace ya unos meses, en los que aún no había comenzado la invasión rusa de Ucrania, pero en los que la crisis sanitaria por la covid nos seguía atenazando y las dificultades económicas que lastraban la ansiada recuperación asfixiaban ya a muchos.

Entonces no entendí en toda su dimensión lo que el presidente extremeño dijo. Lo he comprendido esta semana cuando he entrado en las catedrales placentinas y he recorrido Transitus, cuando he sentido el mimo y la pasión con los que esta exposición se ha creado, cuando me ha emocionado la ilusión de las cientos de personas congregadas el día de su inauguración, cuando he visto colas en el primer día de su apertura al público en la Casa de la Mitra para adquirir las entradas, cuando he escuchado de boca de los primeros visitantes sus valoraciones de Las Edades del Hombre de Plasencia.

Ha sido esta semana cuando he comprendido lo que hace casi medio año dijo Guillermo Fernández Vara en una de las presentaciones de Transitus y cuando he empezado a pensar que, quizás, las grandes cifras que confían en conseguir quienes la han hecho posible –más de 90 millones de euros de impacto económico y más de 2.000 visitantes a la semana– puedan convertirse en realidad.

Cierto es que no han terminado la crisis sanitaria ni la económica y que la bélica que se ha sumado después, desde el pasado 24 de febrero, ha oscurecido aún más el panorama. Y que ante esta situación se necesitan muchas más herramientas que una exposición de arte para hacerle frente.

Pero también creo que este complicado momento, demasiado largo ya en el tiempo, sería peor sin Las Edades del Hombre, porque sí son un tremendo respiro, una inmensa bocanada de aire fresco que diluye el gris.

Porque esta muestra sí es una oportunidad excepcional para empujar la economía de Plasencia, pero también la del norte cacereño y la de la región en su totalidad. Porque Transitus es una exposición de Extremadura, resultado no solo de la colaboración público-privada, sino también de la de instituciones religiosas y civiles, la de administraciones de distinto signo político y la de territorios diferentes. Un ejemplo claro de que el avance se multiplica cuando se es capaz de pensar a lo grande y se mira lejos. Porque es entonces cuando surgen oportunidades para todos. Y Las Edades del Hombre son eso, un proyecto coral que busca un beneficio común. Un potente polo de atracción a nuestra tierra que nos permitirá avanzar sin duda en ese gran desconocimiento de Extremadura que todavía existe, la mejor manera posible de mostrar nuestro destacado patrimonio religioso y, de su mano, sumar visitantes e impulsar nuestros negocios.

Por eso Transitus no solo es la palabra que resume el relato que narran las piezas de arte que la conforman, los cientos de tránsitos producidos a lo largo de los cuatro siglos de historia que se recorren en las catedrales placentinas, los cambios experimentados en las personas, en la Iglesia, en los lugares y en los mares. Transitus define también ya el avance logrado en Extremadura con esta colaboración excepcional y es, además, la ocasión perfecta para que seamos capaces de vivir otros tránsitos más.

Llegarán si logramos, sobre todo, que el subidón turístico persista más allá de 2022, si conseguimos que los que vengan atraídos por esta muestra descubran la región que es Extremadura y continúen viniendo, para que deje de ser de una vez la gran desconocida que es. Pero también llegarán otros tránsitos sin duda, aunque sean mucho menos tangibles, si nuestro patrimonio artístico, nuestro arte sacro deja de ser igualmente un desconocido para nosotros, si somos capaces de ver la muestra en las catedrales placentinas «con ojos nuevos y limpios para descubrir lo que hay», como nos recomendó el comisario de la exposición, Antonio Luis Galán, a un grupo de visitantes en esta primera semana de estreno de Las Edades. Porque así podremos descubrir «que esta exposición muestra el alma de Extremadura, que nos podemos reconocer en ella», y apreciar un poco más lo que tenemos, lo que somos y avanzar como pueblo.