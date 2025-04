Estamos de paso y todo es efímero, pero según las ganas que le pongamos podremos caminar por la vida de forma provechosa y fructífera o ... pasar por ella de manera anodina, insustancial y carente de todo tipo de interés.

Podemos aprovechar el tiempo o tirarlo por la venta, pasando la vida lamentando nuestra suerte o tratando de cambiarla a fuerza de trabajo y de ilusión.

Cuesta lo mismo ser positivo que negativo, alegre que triste, y de lo que no cabe ninguna duda es de que se puede llegar más lejos con un buen espíritu, haciendo que el tránsito sea lo importante y no el objetivo, porque mejor que llegar o no a la meta es intentarlo y disfrutar con el empeño.

Son, por tanto, el tránsito y el empeño, el camino que tenemos que recorrer para llegar a alguna parte o a ninguna, porque no siempre alcanzamos lo perseguido pero, según nuestra actitud, disfrutaremos o lamentaremos el recorrido.